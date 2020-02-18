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參加世界棒壘球新總部落成 辜仲諒暫時解除限境

中央社 / 台北18日電
中華棒協理事長辜仲諒。本報系資料照／記者余承翰攝影
中華棒協理事長辜仲諒。本報系資料照／記者余承翰攝影

中華棒球協會理事長辜仲諒涉案被限制出境，他因參加3月在瑞士舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮」，聲請暫時解除限境。高院日前裁准具保1億元並責付體育署長高俊雄。

身兼棒協理事長的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因涉嫌侵占中信金控資產約3億美元、利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，民國105年間被法院限制出境。

全案一審台北地方法院判決辜仲諒無罪，檢方提起上訴，二審由台灣高等法院審理中，高院審酌限制出境新法上路，重行裁定他於108年12月31日起至109年8月30日止繼續限制出境。辜仲諒聲請暫時解除限制出境。

辜仲諒指出，世界棒壘球總會會長特別發函邀請他參加3月2日至8日在瑞士皮利舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮暨執行委員會議」，並希望他列席執行委員會，得以與各執行委員深入討論，預定於110年在台灣由棒協舉辦「世界棒壘球總會會員大會」的規劃及準備事宜，他有以理事長身分出席的必要。

辜仲諒表示，台灣現任亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會第一副會長彭誠浩，因年事已高，想利用上開賽事及會議期間，引薦他與各會員國代表認識，以利參選2021年亞洲棒球總會及世界棒壘球總會改選，因此聲請暫時解除限制出境。

高院審理後認為，辜仲諒所涉多案在法院審理期間，前後經法院共10次准許暫時解除限制出境，均遵期返國，尚能遵守法院的約束。

高院裁定，辜仲諒提出新台幣1億元保證金後，准予解除自2月28日起至3月11日止的限制出境（出海）。解除限制出境（出海）期間內，並責付高俊雄。

辜仲諒 瑞士 台灣高等法院
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