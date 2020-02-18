插股「露奶秀」偵查佐減刑 因簽到簿非員警職掌文書

台北市捷運警察隊偵查佐郭仲文，6年前被控插股酒店並替當舖業者查閱債務人個人資料，檢、警搜索北市多家酒店，並帶回郭仲文夫婦和酒店股東等人。士林地院依洩密、圖利等罪判郭8年徒刑、褫奪公權5年，另有1年6月得易科罰金之刑。郭上訴，高等法院認定他被控偽造文書部分無罪，改判他6年徒刑、褫奪公權5年，另判1年6月得易科罰金之刑，並沒收未扣案的10萬犯罪所得。

郭仲文原是北投分局偵查佐，在中山區投資多家酒店，士林地檢署與台北市警察局政風室接獲情資後著手調查，2013年郭被調至捷運警察隊，但他仍持續投資。

2012年9月18日，郭仲文出資30萬元取得蝴蝶匯酒店1股股權，後來蝴蝶匯改名英皇酒店，制服小姐脫衣秀舞，讓男客觀看、撫摸。

酒店的經營模式為向男客收費（每人每小時1500元、少爺小費1000元、酒錢另計）後提供包廂，每小時包廂內播放樂曲時，公關小姐脫去上半身衣物，只穿內褲跳舞，男客不只可以看，還可以摸她們全身，事後再由酒店和小姐拆帳。郭明知卻沒依法查緝，也沒向長官報告，還分紅3萬3500元。

而男子詹政樺代理天下運動網、太陽城網站，經營賭博，郭也沒取締，還向詹要網站下注的帳號、密碼，再提供給賭客下注，他撈了10萬元的水錢，詹則獲得賭客下注佣金、水錢共34萬餘元。

郭自2012年8月起至2014年1月22日止，將警察臨檢資訊和民眾個資洩漏給酒店股東陳俊宏、賭博網站代理商詹政樺5次，還曾用Skype警告「明天不要出門，大臨檢，跟前天一樣注意安全」，這也讓中山分局警方在取締時空手而歸。

高院認為，郭仲文犯貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪、刑法圖利容留女子為猥褻罪、圖利供給賭博場所罪、圖利聚眾賭博罪、洩漏國防以外秘密罪。

另外，檢方指控李姓員警幫郭仲文在警員出勤登記簿上偽簽退勤紀錄，郭也曾幫辛姓同事代簽到勤，高院認為警員出勤登記簿是主管機關要控管員警出入和領取相關物品，登記簿的登載屬權責單位職責，但「為求便利」而讓員警自行登載，而員警「共同掌管」，不算員警職務上所掌之文書，因此就算員警登載不實，也不構成刑法第213條公務員登載不實文書罪，這部分改判郭、李、辛無罪。