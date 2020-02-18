快訊

我防疫我驕傲？一則貼文如何引爆護理人怒火

員工家屬新冠肺炎確診 台中一間公司員工全部隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

插股「露奶秀」偵查佐減刑 因簽到簿非員警職掌文書

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
台北市警中山分局臨檢轄區酒店業者。示意圖。記者蔡翼謙／攝影
台北市警中山分局臨檢轄區酒店業者。示意圖。記者蔡翼謙／攝影

北市捷運警察隊偵查佐郭仲文，6年前被控插股酒店並替當舖業者查閱債務人個人資料，檢、警搜索北市多家酒店，並帶回郭仲文夫婦和酒店股東等人。士林地院依洩密、圖利等罪判郭8年徒刑、褫奪公權5年，另有1年6月得易科罰金之刑。郭上訴，高等法院認定他被控偽造文書部分無罪，改判他6年徒刑、褫奪公權5年，另判1年6月得易科罰金之刑，並沒收未扣案的10萬犯罪所得。

郭仲文原是北投分局偵查佐，在中山區投資多家酒店，士林地檢署與台北市警察局政風室接獲情資後著手調查，2013年郭被調至捷運警察隊，但他仍持續投資。

2012年9月18日，郭仲文出資30萬元取得蝴蝶匯酒店1股股權，後來蝴蝶匯改名英皇酒店，制服小姐脫衣秀舞，讓男客觀看、撫摸。

酒店的經營模式為向男客收費（每人每小時1500元、少爺小費1000元、酒錢另計）後提供包廂，每小時包廂內播放樂曲時，公關小姐脫去上半身衣物，只穿內褲跳舞，男客不只可以看，還可以摸她們全身，事後再由酒店和小姐拆帳。郭明知卻沒依法查緝，也沒向長官報告，還分紅3萬3500元。

而男子詹政樺代理天下運動網、太陽城網站，經營賭博，郭也沒取締，還向詹要網站下注的帳號、密碼，再提供給賭客下注，他撈了10萬元的水錢，詹則獲得賭客下注佣金、水錢共34萬餘元。

郭自2012年8月起至2014年1月22日止，將警察臨檢資訊和民眾個資洩漏給酒店股東陳俊宏、賭博網站代理商詹政樺5次，還曾用Skype警告「明天不要出門，大臨檢，跟前天一樣注意安全」，這也讓中山分局警方在取締時空手而歸。

高院認為，郭仲文犯貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪、刑法圖利容留女子為猥褻罪、圖利供給賭博場所罪、圖利聚眾賭博罪、洩漏國防以外秘密罪。

另外，檢方指控李姓員警幫郭仲文在警員出勤登記簿上偽簽退勤紀錄，郭也曾幫辛姓同事代簽到勤，高院認為警員出勤登記簿是主管機關要控管員警出入和領取相關物品，登記簿的登載屬權責單位職責，但「為求便利」而讓員警自行登載，而員警「共同掌管」，不算員警職務上所掌之文書，因此就算員警登載不實，也不構成刑法第213條公務員登載不實文書罪，這部分改判郭、李、辛無罪。

警察 賭博 北市
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

川普親信減刑 起訴檢察官怒辭官

侵占公益基金1億多 孫道存「對不起父親」認罪盼減刑

偵查佐辦案借錢未付利息判5年 借錢的詐團成員判3月

「8年條款」上路 調動41人台南基層刑警人事大地震

相關新聞

好市多回收廚餘洗完流入市面 業者二審最重判2年4月

屏東「沈永選牧場」5年前遭查獲負責知名賣場好市多的廚餘回收，涉未依合約全部餵豬，挑出外觀乾淨的肉類、海鮮、水果等清洗後賣...

喝雞尾酒遭解僱 華航副機師打官司勝訴

黃姓男子於國外受訓後經華航初敘為試用副機師，不久後因與教練餐敘時喝雞尾酒違反規定被解僱。黃男提起確認僱傭關係訴訟。最高法...

莽男殺死情敵 犯後求法官「只求彌補」無期改判15年

南投縣簡姓男子不滿林姓前女友分手後，結識文姓男子，簡涉嫌在前年11月20日晚間持水果刀到林女的住處，在林女及女兒的面前，...

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

貴婦奈奈黃金店面遭法拍！法院今第一拍流標

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健合開的杏立博全醫美診所無預警休業，兩人捲款潛逃出境，逃亡至加拿大至今；而兩人...

結識20年保險業務閨蜜 騙走單親媽亡夫275萬理賠

台中市趙姓女子是國泰人壽的業務員，她與姚姓女子是結識20多年的朋友，她在2010年間得知姚女丈夫過世後有筆近200萬元的...

參加世界棒壘球新總部落成 辜仲諒暫時解除限境

中華棒球協會理事長辜仲諒涉案被限制出境，他因參加3月在瑞士舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮」，聲請暫時解除限境。高院...

插股「露奶秀」偵查佐減刑 因簽到簿非員警職掌文書

台北市捷運警察隊偵查佐郭仲文，6年前被控插股酒店並替當舖業者查閱債務人個人資料，檢、警搜索北市多家酒店，並帶回郭仲文夫婦...

警察貪汙「無罪」要限制出境 法官：訴訟是「動態」的

台北市警中山分局中山一派出所集體索賄案中，前所長林崇成偵查、審判時曾被羈押禁見，後以100萬交保併限制出境，去年判無罪；...

質疑警沒說客家話、未顧念生活習慣 酒駕翁上訴遭駁

徐姓老翁去年7月晚間騎機車因行車不穩、未開大燈遭新竹縣新埔分局警方攔停，員警見徐滿臉通紅、渾身酒氣，要求進行酒測，徐苦求...

瑞傑誆投資泰國房產吸金6億多 「砰砰阿峰」轉汙點證人

瑞傑國際地產公司向民眾招攬投資泰國房地產，並保證前兩年獲利10%，不法吸金6億多元，12名成員被依違反銀行法起訴。台北地...

身心障礙男子火車站伸鹹豬手 法官認定意識清楚判有罪

張姓男子下班時段在基隆火車站大廳對女子襲胸，想逃走時被女子的男友攔下，壓制在地，基隆地檢署偵結將他起訴。基隆地院指出，張...

熱門新聞

少女不滿朋友也被性侵爆發乾爹獸行 雲林色男判700多年

前夫驚覺不對勁！單親媽欲尋短殺2稚子 坦承先下藥迷昏再勒斃

當年缺30元買炭！單親媽攜兩孩子活下來 如今女兒台大畢業

不滿長榮餐點攻擊空服員 激動老翁辱罵航警掐脖被訴

詭！台中大樓管理員巡邏一夜未歸 被發現墜電梯井屍僵

超速嚴重！台61線區間測速3月2日開張 1月試照1459輛達開單標準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。