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警察貪汙「無罪」要限制出境 法官：訴訟是「動態」的

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

台北市警中山分局中山一派出所集體索賄案中，前所長林崇成偵查、審判時曾被羈押禁見，後以100萬交保併限制出境，去年判無罪；林聲請解除限境，台北地院認為，檢方已對無罪判決上訴，且訴訟程序為動態進行，裁定林崇成明天起限制出境8個月，到今年10月18日止。

同案，法官另對紀炳場、陳宏洲、馬國棟、顏子恩、侯朝斌、吳翊銘、巫蕙玲、黃榮賢、莊琦良等7名員警及業者、「白手套」共9人裁定限制出境。

林崇成聲請指出，他所涉貪瀆案經法院判決無罪，雖然檢察官提起上訴，但上訴理由僅以無罪判決違背經驗、論理法則為據，他在偵、審期間均配合調查、審理如期到庭，也遵期向派出所報到，沒有逃亡之虞，希望解除限制出境、出海處分。

不過，裁定指出，檢方去年12月31日就林崇成無罪判決提上訴，林一審雖然無罪，但訴訟程序為動態進行，林有在後續程序發現不利情形而潛逃不歸的疑慮，影響審判，因此，在現階段而言，林有繼續限制出境、出海的原因及必要。

中山一派出所集體索賄案，前所長林崇成、劉昌祺、楊文振等14名官警被控按月收色情酒店規費，全依貪汙罪起訴；台北地院去年12月初宣判，林崇成等3名前所長獲判無罪，有6名員警被重判10年以上有期徒刑，最重判到16年。

這起集體貪瀆案始於日式「曉」酒店勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，檢調查出，業者每月行賄派出所4萬元，三節加碼為8萬元，員警集中在2011年至2014年索賄，檢調2018年3月起連續發動3波搜索、偵辦。

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