質疑警沒說客家話、未顧念生活習慣 酒駕翁上訴遭駁

徐姓老翁去年7月晚間騎機車因行車不穩、未開大燈遭新竹縣新埔分局警方攔停，員警見徐滿臉通紅、渾身酒氣，要求進行酒測，徐苦求員警通融，雙方堅持不下，警方最後開出18萬元罰單，徐不服提行政訴訟，主張員警當下僅以國語講解、告知權利，未顧念其生活習慣多以客家話應對為主，希望撤銷原處分；但法官調閱蒐證影片，發現員警全程以國語、客家話交錯使用，徐還回「罰就給他罰啊」，代表雙方能即時溝通，警方裁罰無誤，駁回告訴。

徐主張，他不否認遭警攔停前有小酌飲酒，但當下仍能正常駕駛機車，警方僅因他身上有酒味就實施酒測，且全程都以國語講解、告知權利，未顧念其生活習慣多以客家話應對為主，加上他已經80餘歲，患有重聽，又是生平第一次接受酒測，難免緊張。

徐認為，無論事發當下或事後，員警都未再以客家話向他確認是否真的理解個人權利與酒測技巧，或改以抽血檢測酒精濃度，就直接以拒測開罰，讓他心中不服，希望法官撤銷原處分。

警方則拿出蒐證畫面打臉徐，認為員警全程以客語、國語穿插說明及解釋，徐亦以客語及國語回應，警方也另告知徐拒絕實施酒測相關規定，對方還回「吊銷就吊銷，老人家差不多82歲了」，因此開出18萬元罰單、吊銷駕照、還須參加道路交通安全講習。

法官調閱蒐證畫面，只見徐苦苦哀求員警通融，酒測時又多次以吸氣代替吹氣、斷續吹氣等方式消極吹測，導致致無法順利測出數值。整個酒測過程，徐不斷稱「我老人家，要死了」、「我80多歲的人啦」、「不要吹，給你罰」，員警則無奈回「 這跟死又沒有關係」、「你幾歲犯法都一樣啊」。

法官認為，從蒐證畫面看來，徐並未因年歲、聽力、或語言使用習慣而致無法理解舉發員警的告知與教導，也未有身體特殊情形而無法受測的客觀事實，沒有要施以抽血檢定的必要性，警方攔停及酒測程序均合法。