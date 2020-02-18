瑞傑誆投資泰國房產吸金6億多 「砰砰阿峰」轉汙點證人

瑞傑國際地產公司向民眾招攬投資泰國房地產，並保證前兩年獲利10%，不法吸金6億多元，12名成員被依違反銀行法起訴。台北地檢署查出實際負責人北聯幫主王際平，找人招募「砰砰阿峰」吳勇峰、本土劇演員「成潤」陳伯偉擔任投資說明會講師，但吳勇峰在偵查初期認罪、供出內幕，轉成「汙點證人」並繳回部分犯罪所得，因此請求法院減輕其刑，並酌予附條件宣告緩刑。

檢方調查，王際平並未擁有「瑞傑花園RJ GARDEN PREMIUM酒店公寓」建案（泰國瑞傑花園建案）的土地及房屋所有權，卻在2017年1月4日設立瑞傑恆昇國際地產公司，並擔任實際負責人。

他為取信投資大眾，延攬陳建閣擔任登記負責人，並於2017年6月13日將原公司更名為瑞傑國際地產股份有限公司（瑞傑地產公司）。王找來廖姓執行長招募吳勇峰擔任投資說明會講師，再由吳培訓陳伯偉、美女講師「Ruby」李怡君擔任講師。

檢方查出，王際平等人舉辦投資說明會，由講師吳勇峰、陳伯偉、李怡君、吳竑霈先向投資大眾誆稱，因泰國春武里府不動產前景看好，瑞傑購入該建案土地而擬興建酒店公寓，倘加入投資，將以「房價折讓金」名義保證投資前2年每年可獲得總投資金額8%、10%或12%不等報酬，且保證可加價買回，並以台北城大飯店資產擔保投資款。

再由陳建閣上台表明曾任公職，向民眾鼓吹投資該建案獲利可期，而以約定保證返還本金及給付與本金為條件招攬參與投資，並出具「瑞傑花園建案履約及賠償保證書」，截至2019年1月間，已收取6億3316萬1303元。

律師謝政翰擔任瑞傑法律顧問，審閱契約時建議以「房價折讓金」代替保證獲利，藉此規避銀行法吸金罪規定，並以律師名義「見證」內容不實的「瑞傑花園建案履約及賠償保證書」，使投資人誤信經律師審查、見證所為投資應屬適法穩當。

檢方認為，王際平自白違反銀行法並繳回部分犯罪所得1千萬元，但矢口否認詐欺取財，請法院審酌他貪圖己利，利用陳建閣等人形象營造正派經營假象，使大眾投入鉅款蒙受重大損失，請從重量刑。

陳建閣、陳伯偉、張姓業務主管否認犯行，犯後態度不佳，且陳建閣、陳伯偉利用自身知名度，招攬大眾投資，大幅助長瑞傑吸金規模，案發迄今卻不願繳交犯罪所得等情，請從重量刑。