結識20年保險業務閨蜜 騙走單親媽亡夫275萬理賠

台中市趙姓女子是國泰人壽的業務員，她與姚姓女子是結識20多年的朋友，她在2010年間得知姚女丈夫過世後有筆近200萬元的保險理賠，因此建議姚女購買投資保本、美元養老保險的保單，姚女因是國中畢業，不熟悉網路操作，因此把台幣、外幣的存摺、密碼都交給趙女保管，未料趙女因自身財務狀況，擅自將姚女的保單拿去借款、解約，並領出275萬元花用，姚女在6年後欲繳交房屋貸款時，才察覺異狀，報警提告，台中地院審結，將趙女依詐欺取財罪，判刑2年。

判決書指出，趙姓女子（58歲）是國泰人壽業務員，她得知結識20多年的好友姚姓女子因喪夫，有筆200萬的保險金入帳，趙女在2010年12月及2011年1月間，建議姚女購買陸續購買投資保本、美元養老的保單4張，因姚女自認只有國中學歷，且不擅長網路操作，也不熟悉英文，因此在趙女建議下，姚女就把台幣、外幣存簿、印章、網路密碼等憑證，全都交給趙女保管。

未料趙女因自身財務困難，涉嫌在2011年7月間，向姚女謊稱要領取利息，要姚女在借款約定書上簽名，趙女擔心東窗事發，還將約定書折疊起來，僅露出簽名部分，但姚女不疑有他，依趙女指示簽名，趙女隨後在2011年7月間提領走保單借款的30萬、16萬、10萬、32萬元。

趙女食髓知味，又在2012年9月間，將美元保單解約書同樣以遮掩文字的方式，拿給姚女簽名，陸續在2012年9月間至2013年1月間領走187萬餘元。

姚女因是工廠作業員，收入不高，又有繳300多萬的房屋貸款，甚感吃力，因此在2016年間，向趙女詢問，希望將保單解約繳交房貸，未料趙女回應「利息很高，繼續放著」，姚女兩度要求提領到期的保金未果，姚女的女兒擔心保單出問題，提議姚女自行向保險公司詢問，才知保單出現問題，報警提告。

台中地院審理時，趙女矢口否認犯行，辯稱沒有保管姚女的存簿、印章，姚女提領的金錢都是跟姚女的借款，原本都有每月支付5000元的利息，後來因工作沒有收入，才沒有還錢。

台中地院審酌，姚女有提供三通電話錄音，已證明趙女有保管姚女的存簿等物品，且也有提及趙女在姚女不知情的狀況下，私下解約保單，另外趙女的借款說法也不合情理，因姚女是作業員，收入微薄，連支付300萬元的房貸利息都十分吃力，何有餘力借款200多萬元給趙女。

台中地院認定趙女詐欺取財犯行明確，分依4罪判處7月至1年2月不等徒刑，應執行2年徒刑，全案可上訴。