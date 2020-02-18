貴婦奈奈黃金店面遭法拍！法院今第一拍流標

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健合開的杏立博全醫美診所無預警休業，兩人捲款潛逃出境，逃亡至加拿大至今；而兩人的「博全生技公司」位於台北市大安區「浩然大廈」一樓的黃金店面也遭法拍，台北地方法院今天上午10點進行第一拍，因無人投標而流標。

根據拍賣公告顯示，位於大安區光復南路180巷的浩然大廈屬於第四種住宅區，一樓店面為48.24坪，拍賣底價為1億620萬元，每坪約220萬元，而店面目前出租中，由一名江姓民眾以每月18萬元承租，租賃期間自2018年8月2日至2024年2月2日為止，因此拍定後不點交。

另外，貴婦奈奈小姑黃千芳位於內湖五期豪宅「青川富御」，去年12月底第一拍流標，本月13日二拍以6100萬元標脫，該豪宅拍賣底價為5273萬元，每坪約49.9萬元，共有3人投標。

貴婦奈奈和黃博健設立杏立博全診所，前年11月底突然惡性倒閉，夫妻倆與掛名診所負責人的黃博健父親黃立雄、妹妹黃千芳一起捲款10億元潛逃出境，台北地檢署傳拘4人無著已發布通緝，通緝時間從2018年11月底開始算起，時效長達25年。