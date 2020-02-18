身心障礙男子火車站伸鹹豬手 法官認定意識清楚判有罪

張姓男子下班時段在基隆火車站大廳對女子襲胸，想逃走時被女子的男友攔下，壓制在地，基隆地檢署偵結將他起訴。基隆地院指出，張雖領有身心障礙手冊，但犯罪時意識清楚，不符刑法不罰或減輕其刑規定，依違反性騷擾防治法判刑3月。全案可上訴。

判決指出，張男去年7月1日晚上6點半多，在基隆火車站南口大廳手機充電區，趁機伸手觸摸被害女子胸部，令女子驚嚇、害怕，且感到不舒服。

張男得手後欲快步離去，被害女子的洪姓男友出面攔阻，兩人發生拉扯，最後張被洪壓制在地，鐵路警察到場後將張帶回偵詢。

基隆火車站下班時段發生「抓人」事件，引人側目。有人拍下照片上傳網路，網友議論紛紛。有人說男子猥褻女性被抓，有人說嫌犯好像帶刀進車站，意圖不軌，也有人說張扒手，當場被逮。

檢察官偵訊時，張男坦承有撫摸被害女子胸部，加上被害人和證人指述、台鐵火車站監視器畫面等佐證，認定張嫌犯行予以起訴。

法官指出，張男趁被害女子來不及抗拒，突然伸手觸摸女子胸部，客觀上屬偷襲式、短暫性並具性暗示不當觸摸，有損女子人格尊嚴，使其感受遭冒犯情境，屬性騷擾防治法所稱性騷擾行為無誤。

法官說，張男雖領有身心障礙手冊，但他在警詢時稱精神狀況正常、意識清楚，且就犯案動機、手段、過程等細節均能清楚應答，顯見並無因精神障礙或其他心智缺陷不罰或減輕其刑適用餘地，判刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。