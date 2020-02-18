男狠淋20升汽油縱火 友困2坪鐵皮屋燒死減輕判16年

高雄李姓男子對陳姓友人懷恨在心，前年12月凌晨涉提20公升汽油淋在陳所住2坪鐵皮屋周圍縱火，致整棟陷入火海，警消救出陳姓男子時全身燒傷，搶救近10小時仍宣告不治。李相隔幾小時回現場對警方供稱縱火被捕，一審依殺人罪判無期徒刑，但上訴後，高雄高分院考量符合自首，今天上午改判16年、褫奪公權10年。可上訴。

一審判決指出，李姓男子（53歲）與妻子育有2名兒子，一度離婚，再婚後負起照顧2子責任，不過他曾在前鎮漁港當搬運工，因漁獲量減少月薪減至2萬以下，改到汙水處理廠當臨時工，又曾做過冷凍廠臨時工。

2018年2月間李姓男子欲與友人陳姓男子共同從事蝦苗買賣而離職，生意卻不順利，導致他半年無收入，還試圖服藥輕生，才又重回冷凍廠當臨時工；由於次子正值讀大學，李卻遭逢一段時間沒收入，經濟負擔不小，加上認為陳在外散播他好吃懶做等惡言，雙方還因購車發生糾紛，疑因此埋下殺機。

李姓男子前年12月8日晚間11點多，持20公升的塑膠水桶到鹽埕區某加油站買92汽油，再到鼓山區某友人民宅飲酒聊天，而該處就緊鄰陳姓友人的鐵皮屋，並藏放汽油桶；直到隔天凌晨3點50分，他取出汽油淋在陳姓男子鐵皮屋周圍，隨即點火引燃，見火勢猛烈先逃逸，幾小時後5點50分又重返現場，帶著酒意向警方供稱縱火。

不過當時熟睡的陳姓男子受困屋內，被救出時全身80%以上2至3度嚴重燒燙傷，送阮綜合醫院急救、再轉送高醫大，仍於當天下午1點多宣告不治。