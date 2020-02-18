瑞傑招攬投資泰國房產吸金6億多元 台東前市長等人遭訴

瑞傑國際地產公司被控涉嫌向民眾招攬投資泰國房地產，並保證前兩年獲利10%，不法吸金6億3316萬1303元，逾2百人受害。台北地檢署今依違反銀行法等罪嫌起訴創辦人台東前市長陳建閣、瑞傑公司前負責人北聯幫主王際平、監察人侯逸芸、講師李怡君、本土劇演員「成潤」陳伯偉、「砰砰阿峰」吳勇峰等12人，另通緝邱姓女業務。

瑞傑國際創辦人陳建閣曾任台東市長，2015年11月代表國民黨登記參選台東縣區域立委，經一番廝殺後，民進黨籍劉櫂豪獲勝。陳建閤2016年創立瑞傑國際地產公司。「平哥」王際平曾任北聯幫第四任幫主，卸任後經營房地產，去年6月回鍋第七任幫主。

檢調獲報，該公司自2016年起透過臉書粉絲團，分享泰國交通等硬體建設發展快速，包括高架高速公路、雙軌貨運鐵路及連接三個機場的EEC高鐵正火熱建成，吸引民眾好奇泰國經濟狀態，並提供免費諮詢服務。

檢調查出，該公司在北市大同區重慶北路辦公室召開說明會，分別由美女講師「Ruby」李怡君等人負責向民眾說明投資方案，佯稱在泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」建案，該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，鎖定中高階外派人才租屋需求，租金回報率豐厚，「早投資早享受」，但該建案興建不久便停工。

團隊宣稱，每單位新台幣100萬至200萬元，即可輕鬆入手泰國房產，並保證前兩年可獲利10%。其中一名投資顧問是本土劇演員「成潤」陳伯偉，曾演出廉政英雄、風水世家、嫁妝、春花望露、大時代。他自稱拍片之餘會抽空前往到泰國，拜訪當地辦公室、勘查建案工地，實際了解環境發展。

事後，出現投資人拿不到紅利，面臨血本無歸等情況，吸金案因而曝光。 去年10月29日，專案人員發動偵查行動，約談陳建閣、王際平、美女講師「Ruby」李怡君、董監事楊燕婷、侯逸芸、吳竑霈、陳伯偉等7名犯嫌及2名證人到案。