詐貸兆豐銀行1.3億 男子違反銀行法起訴

新北一名鍾姓男子為增加手頭週轉資金，透過管道找了一名陳姓金主幫忙，利用12名人頭詐貸兆豐銀行1.3億餘元，事後因付房貸利息資金均其銀行帳戶轉出而露餡，今天被新北地檢署依違反銀行法起訴。

起訴指出，鍾姓男子在2014年10月之前就與陳姓金主搭上線，2人合謀，鍾負責找人頭開立銀行帳戶，陳定期匯進資金營造高薪假象，再以假的房屋買賣合約等資料向兆豐銀行申辦房貸，2014年到2016年共得逞12次，累計金額有1億3129萬餘元。

2016年8月，銀行發現12筆房貸明明都不同人，但還款資金全來自同鍾男及其子的銀行帳戶，覺得事有蹊蹺，於是通報檢調單位。

鍾男到案後坦承犯行，也已從其銀行帳戶現金和法拍不動產清償了部分不法所得，但對於陳姓金主實際身分仍交代不清。

檢方調查後，今以銀行法「詐欺銀行且犯罪所得達1億元以上罪」起訴鍾男，另以幫助犯起訴12名人頭，陳姓金主因身分不詳，尚在追查中。