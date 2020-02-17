陳慶男600萬交保遭疑會逃 審判長苦笑「對你實力肯定」

高雄地院前天判決涉海科館詐貸案的慶富董事長陳慶男6年10月徒刑，今天下午突又開庭，原來上月陳終獲准600萬元具保，經檢方抗告，高雄高分院以有逃亡之虞兩度撤銷裁定發回；審判長曾鈴媖苦笑稱「高院對陳慶男實力相當肯定」，今聽完檢辯意見後，待陳慶男就醫檢查結果出爐，並參考財產狀況，預計最快下周重做裁定。

陳慶男仍盼能獲交保，指在看守所檢查出心律不整的狀況，監所已有要安排就醫，律師李育禹認為「有逃亡之虞」純屬臆測，陳慶男在獵雷艦詐貸案還有4000萬交保金，認為可多一些替代的防逃手段如電子監控，目前新冠肺炎疫情也不能逃到中國大陸；律師徐家福則說，獵雷艦案相較本案更重大卻獲交保，標準不一，且陳慶男次子陳偉志棄保潛逃後，他仍都按時到庭。

公訴檢察官指出，本月28日將對本案所有被告提出上訴，院方可先移審，讓陳慶男直接向二審聲請停押，以減少目前裁定、抗告公文的往返；不過檢方說法引發律師反彈質疑「因人而異」，檢察官也立即回擊，由二審來審酌並無對陳慶男不利。

對於交保金額是否還能提高？李育禹說，陳慶男籌到600萬勉強到位，目前財產幾乎都被聲請強制執行，要增加保釋金需要再借，對金額不表示意見。

陳慶男因海科館詐貸案在押，若3月19日屆滿前移審，將由二審決定是否續押；屆時若尚未移二審，陳可能直接獲釋。