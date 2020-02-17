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不滿長榮餐點攻擊空服員 激動老翁辱罵航警掐脖被訴
桃園市79歲許姓老翁今年1月初搭乘長榮航空班機，從香港飛返台灣途中，他不滿意飛機提供的餐點，亦不滿空服員要他在飛機下降時回座位，一時情緒激動攻擊空服員，另一張姓空服員上前安撫，亦被波及踢傷右手瘀青，不料飛機停機後交由航警處理時，他竟不願下機，辱罵員警「三字經」，掐住李姓警員脖子，警方依妨害公務罪嫌送辦，桃園地檢署今天調查偵結將許姓老翁提起公訴。
桃園地檢署表示，許姓老翁不滿長榮班機餐點、又不滿空服員要他回座，不理會空服員安撫，清緒激動，相繼攻擊2名空服員，造成其中張姓空服員右手肘5公分瘀青，直到飛機返抵桃園機場停機坪，飛機機組通報航警4人上機處理，未料許姓老翁拒絕離開機艙，辱罵員警「三字經」，還與李姓警員拉扯過程，左手掐住警員脖子，最後被制伏，檢方將他對依法執行職務公務員施強暴罪嫌起訴，由於2次犯行、犯意個別，檢方亦請法官分論併罰。
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