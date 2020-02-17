快訊

名字只配縫在禮服上？女影人躋身奧斯卡的困境

買不到別慌 健保藥局本週起開賣小瓶裝防疫酒精

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿長榮餐點攻擊空服員 激動老翁辱罵航警掐脖被訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市許姓老翁不滿長榮航空班機餐點和空服員要他回座，連續攻擊2空服員，並辱罵員警「三字經」和掐住警員脖子，檢察官將他起訴。圖／取自長榮航空官網
桃園市許姓老翁不滿長榮航空班機餐點和空服員要他回座，連續攻擊2空服員，並辱罵員警「三字經」和掐住警員脖子，檢察官將他起訴。圖／取自長榮航空官網

桃園市79歲許姓老翁今年1月初搭乘長榮航空班機，從香港飛返台灣途中，他不滿意飛機提供的餐點，亦不滿空服員要他在飛機下降時回座位，一時情緒激動攻擊空服員，另一張姓空服員上前安撫，亦被波及踢傷右手瘀青，不料飛機停機後交由航警處理時，他竟不願下機，辱罵員警「三字經」，掐住李姓警員脖子，警方依妨害公務罪嫌送辦，桃園地檢署今天調查偵結將許姓老翁提起公訴。

桃園地檢署表示，許姓老翁不滿長榮班機餐點、又不滿空服員要他回座，不理會空服員安撫，清緒激動，相繼攻擊2名空服員，造成其中張姓空服員右手肘5公分瘀青，直到飛機返抵桃園機場停機坪，飛機機組通報航警4人上機處理，未料許姓老翁拒絕離開機艙，辱罵員警「三字經」，還與李姓警員拉扯過程，左手掐住警員脖子，最後被制伏，檢方將他對依法執行職務公務員施強暴罪嫌起訴，由於2次犯行、犯意個別，檢方亦請法官分論併罰。

空服員 老翁 長榮
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

搭機５件事 空服員不做 你最好也別做

豪宅推手訂單滿手 長榮集團小金雞是...鋼鐵

鋼構雙雄旺 訂單排到明年

搭機5件事空服員不做！ 你最好也別做

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

311進口福島食品被禁半年！大創涉訂單日期造假 前課長判緩刑2年

日系「大創百貨DAISO」因進口日本福島5縣市商品，被處分不得自國外輸入商品，卻偽造訂單日期申請取得694張輸入許可證，...

昔電玩大亨林口非法焚燒廢棄物！養30犬警戒看守 遭環保局送辦

新北林口地區民眾經常檢舉半夜有燃燒臭味，新北環保局等單位歷經陸上縮時攝影、空中空拍蒐證，日前查獲非法業者以焚燒方式代為處...

不滿長榮餐點攻擊空服員 激動老翁辱罵航警掐脖被訴

桃園市79歲許姓老翁今年1月初搭乘長榮航空班機，從香港飛返台灣途中，他不滿意飛機提供的餐點，亦不滿空服員要他在飛機下降時...

1歲男童遭「搖死」 外公同居人嗆沒收保母費

蔡姓婦人受不了同居人1歲4個月大的外孫哭鬧，用力搖晃男童，男童四肢抽搐，送醫死亡。法醫研究所解剖認為男童是自然病死，但台...

劉毅被控偽造文書喊冤：以前就不起訴過了

英文補教名師劉毅開除特助李姓女子，指示另名女特助紀淑瑜偽造李女簽名，向台北市教育局申請變更補習班共同設立人，劉、紀女被訴...

「鑫合國際」違法代操地下期貨 檢調約談7人到案

「鑫合國際」公司被控2015年至2017年間涉嫌違法對外招收會員，從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務。台北地...

抽走椅子害女同事「坐空」慘摔 她付出25萬換緩刑

高雄一間文教機構的職員黃姓女子，遭控3年前在辦公室涉抽走張姓女同事的椅子，害對方「坐空」慘跌到地上，導致背及腰部挫傷、第...

退伍兵恐嚇檢舉違反兩性營規 長官變提款機得手數十萬

陳姓男子得知連姓士官違規飲酒，又邀約女性共處一室，竟因賭博缺錢，把前長官當成提款機，恐嚇取材共計34次，得手77萬餘元。...

影／誣陳菊貪污遭求償百萬 女韓粉：轉貼是因「很好笑」

楊姓女韓粉曾在高雄煎餅店罵人引起關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，遭陳菊提告求...

被銬在一起還要打 出手撞人眼判刑3個月

黃姓男子因犯殺人未遂罪被羈押在基隆看守所期間，與基隆監獄吳姓受刑人同被借提偵訊後，被用手銬銬在一起，同車返回看守所途中，...

大安分局前警備隊員不實核銷加菜金 獲緩起訴

北市大安分局前警備隊邱姓員警，遭檢舉於2017年、2018年負責核銷三節加菜金時，涉嫌利用職務偽造發票並中飽私囊。台北地...

熱門新聞

50歲台男疑畸戀22歲越南按摩女 縱火活活燒死她

男大學生魂斷南橫最美秘境溫泉 行家：前往栗松勿獨行

少女不滿朋友也被性侵爆發乾爹獸行 雲林色男判700多年

「東吳天菜」上傳情色片遭輕判緩刑4年 前女友崩潰：要法律幹嘛？

影／大叔燒死越南妹 提兩桶汽油進養生館行凶影片曝光

高市警交大文宣印五星旗 警局修改懲處大隊長也記過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。