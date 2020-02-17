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311進口福島食品被禁半年！大創涉訂單日期造假 前課長判緩刑2年
日系「大創百貨DAISO」因進口日本福島5縣市商品，被處分不得自國外輸入商品，卻偽造訂單日期申請取得694張輸入許可證，台灣區前總經理西谷晃司、課長劉家榮被訴，台北地院審理，西谷未到，法官拘提他，劉認罪，今天依偽造文書罪判刑5月，緩刑2年。可上訴。
2011年日本發生「311」大地震，造成核電廠輻射外洩，日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣市被列為災區，5縣市的食品被衛福部公告認為有造成消費者身體健康、安全之虞，禁止進口。
大創2015年3月被查獲進口核災食品，被經濟部國貿局自2015年11月5日處分6個月停止輸入貨品，但大創在被禁止進出口期限內，偽造694張輸入許可證，先被國貿局重罰4000多萬元，另廢止其進出口廠商登記2年。
檢方查出，國貿局雖處分大創停止輸入貨品，但准予在停止進口前的日本進口貨物可進口銷售，大創即利用此一漏洞，將大批進口日本貨物的進口日期，竄改成國貿局下禁令之前，並進口銷售，檢察官獲檢舉查辦，依偽造文書罪起訴西谷晃司、劉家榮。
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