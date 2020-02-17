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昔電玩大亨林口非法焚燒廢棄物！養30犬警戒看守 遭環保局送辦

聯合報 / 記者王敏旭陳俊智／新北即時報導
稽查人員原試圖以空拍機蒐證，但山谷地形風勢強勁，因此稽查人員分別到燃燒點及出入口以縮時攝影方式進行蒐證，最後順利拍下違法過程。圖／新北環保局提供
稽查人員原試圖以空拍機蒐證，但山谷地形風勢強勁，因此稽查人員分別到燃燒點及出入口以縮時攝影方式進行蒐證，最後順利拍下違法過程。圖／新北環保局提供

新北林口地區民眾經常檢舉半夜有燃燒臭味，新北環保局等單位歷經陸上縮時攝影、空中空拍蒐證，日前查獲非法業者以焚燒方式代為處理事業廢棄物，並且昔日的電玩大亨周人蔘為主要嫌犯，環保局表示，今年2月初已移送地檢署偵辦。

新北地檢署表示，事發時周雖在監服刑，是事後追出他仍有參與，周目前已出獄但沒有另外強制處分。

環保局指出，獲報後在林口的後湖山區發現有大規模露天燃燒跡象，因此與保七刑大共同查緝，發現後湖地區系統廚櫃家具業者將工廠內的廢棄板材、廢塑膠等廢棄物，以焚燒方式處理，產生大量濃煙及惡臭，影響林口地區空氣品質。

環保局說，非法焚燒地點位於山谷之間，對外只有一聯外道路可供通行，入口處還有多部監視器，場區飼養2至30隻犬隻負責警戒看守，稽查人員曾以徒步方式進入，卻遭數十隻中大型犬齊吠。

稽查人員原試圖以空拍機蒐證，但山谷地形風勢強勁，因此稽查人員分別到燃燒點及出入口以縮時攝影方式進行蒐證，最後順利拍下違法過程，不過當時焚燒的火勢過大，就連蒐證器材也遭燒毀，幸好檔案未受損。

環保局調閱相關地籍、車籍等相關資料，也發現昔日電玩大亨及所屬公司牽涉其中，環保局說，嫌犯將土地及廠房承租給工廠使用時，也承攬將一般事業廢棄物清除、處理，電玩大亨入獄後則由女性友人持續僱用非法移工非法焚燒。

環保指出，已扣押相關帳冊及合約書等資料，以及場內的挖掘機等犯罪工具，並依違反廢棄物清理法移送新北地檢署偵辦，電玩大亨、女性友人、傢俱業者等人，將面臨1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

新北林口地區民眾經常檢舉半夜有燃燒臭味，新北環保局等單位歷經陸上縮時攝影、空中空拍蒐證，日前查獲非法業者以焚燒方式代為處理事業廢棄物。圖／新北環保局提供
新北林口地區民眾經常檢舉半夜有燃燒臭味，新北環保局等單位歷經陸上縮時攝影、空中空拍蒐證，日前查獲非法業者以焚燒方式代為處理事業廢棄物。圖／新北環保局提供
非法焚燒地點入口處還有多部監視器，場區飼養2至30隻犬隻負責警戒看守，稽查人員曾以徒步方式進入，卻遭數十隻中大型犬齊吠。圖／新北環保局提供
非法焚燒地點入口處還有多部監視器，場區飼養2至30隻犬隻負責警戒看守，稽查人員曾以徒步方式進入，卻遭數十隻中大型犬齊吠。圖／新北環保局提供
新北林口地區民眾經常檢舉半夜有燃燒臭味，新北環保局等單位歷經陸上縮時攝影、空中空拍蒐證，日前查獲非法業者以焚燒方式代為處理事業廢棄物。圖／新北環保局提供
新北林口地區民眾經常檢舉半夜有燃燒臭味，新北環保局等單位歷經陸上縮時攝影、空中空拍蒐證，日前查獲非法業者以焚燒方式代為處理事業廢棄物。圖／新北環保局提供

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