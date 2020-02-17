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1歲男童遭「搖死」 外公同居人嗆沒收保母費

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
蔡姓婦人將同居人1歲大的外孫「搖死」，一審被依傷害致死罪判刑10年，她自認沒有「搖」，上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
蔡姓婦人將同居人1歲大的外孫「搖死」，一審被依傷害致死罪判刑10年，她自認沒有「搖」，上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

蔡姓婦人受不了同居人1歲4個月大的外孫哭鬧，用力搖晃男童，男童四肢抽搐，送醫死亡。法醫研究所解剖認為男童是自然病死，但台大醫院認為是生前遭受不當外力，基隆地院採信台大鑑定，依傷害致死罪判蔡婦10年徒刑。蔡婦上訴，台灣高等法院今開庭，她稱自己「情緒失控」，但堅決否認有「搖晃」。

男童在台南出生，2016年10月因媽媽生第二胎坐月子，他被送到基隆由陳姓外公照顧。蔡婦與陳同居，原本不想照顧男童，但因陳強力要求才勉強答應。

照顧男童兩個月期間內，每當男童哭鬧蔡婦都不耐煩；同年12月某日傍晚，陳外出上班，蔡煮飯時見男童不斷哭鬧，用力搖晃男童頭部，男童四肢抽搐，送醫急救2天後死亡。

基院審理時，法務部法醫研究所、台大醫院均認定重度腦水腫、腦疝死亡，但鑑因不同。法醫研究所認為男童硬腦膜下及視網膜下無出血，是生前重度支氣管炎，肺泡性肺炎及出血導致，屬自然病死；台大醫院認為男童生前頭部遭受兩次以上不當外力，致使硬腦膜下出血及兩側明顯視網膜下出血，才造成嚴重腦疝，符合兒童虐待性創傷，非自然病死。基院依法醫、醫師證言及X光、電腦斷層掃描影像，最後採信台大鑑定意見。

高院今行準備程序，死者母親帶著女兒和事後又生、1年1個月大的男娃上法庭，男娃還不斷發出「哇、哇」的聲音，讓陪同來旁聽的兒童權益促進協會理事長王薇君憐愛不已。

蔡婦辯解沒有傷害男童，否認搖晃致死。律師稱，蔡婦是受死者外公所託照顧，最多只能算是「保母」，不是家庭成員關係，況且她「知識平平」、無謀生能力、是中低收入戶，無法預見兒童的腦部變化。

律師說，法醫認定是自然死亡，這是法醫現場目視再鑑定所得，為直接證據，原判決卻採信台大意見，證據取捨避重就輕，違反無罪推定、罪疑惟輕原則，應判蔡婦無罪。蔡婦自稱憂鬱症廿年，說自己生小孩時，醫生有叮嚀不要搖晃小孩，她不可能「搖」死男童。

告訴代理人則表示，法醫解剖和台大醫院的報告差異，在原審交互詰問時都有詳實說明，主張基院判決無違誤。死者雙親說，蔡婦至今沒提過要賠償，甚至還埋怨「我都沒有收過保母費」，而父親現仍和對方同居，他們尊重法院判決。

台大醫院 基隆
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