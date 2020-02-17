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劉毅被控偽造文書喊冤：以前就不起訴過了

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

英文補教名師劉毅開除特助李姓女子，指示另名女特助紀淑瑜偽造李女簽名，向台北市教育局申請變更補習班共同設立人，劉、紀女被訴行使偽造私文書罪；台北地院今天開庭，劉喊冤，稱紀女以人頭登記設立人由他授權，否認犯罪。

劉毅說，被檢方起訴感覺「非常、非常、非常冤」，以前就已發生過，也被檢察官處分不起訴；劉維護紀女說「她只做2個月就被起訴，非常冤枉」；劉說，用人頭擔任設立人事先有寫好切結書，都經過授權程序。

劉毅的律師說，劉毅提拔別人擔任設立人，是為獎勵辦學績效好教師，將印章交由他們去辦手續，此種制度已經行之有年。

紀淑瑜也否認犯罪，她的律師說，所謂名義上的補習班設立人並非實際負責人，不會影響主管機關台北市政府教育局管理補習班的正確性。

台北地檢署指控，劉毅從2010年10月10日起，聘僱李女擔任個人特助，李女負責辦理劉毅交代事務，另須管理「劉毅英文」旗下學信、學善、學勤、學智4間補習班，由李女擔任其中3間補習班設立人、共同設立人。

2018年3月，李女收到劉毅的開除信，4月委請律師發函通知劉毅給付資遣費，劉指示紀淑瑜在未經李女授權下，製作申請書偽蓋李女用印、簽名，向教育局申請變更補習班設立人，李女接獲教育局公文後對劉毅、紀淑瑜提告。

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