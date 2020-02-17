抽走椅子害女同事「坐空」慘摔 她付出25萬換緩刑

高雄一間文教機構的職員黃姓女子，遭控3年前在辦公室涉抽走張姓女同事的椅子，害對方「坐空」慘跌到地上，導致背及腰部挫傷、第五神經弓骨裂等傷勢，張女氣得怒提告。一審依在場6人證詞互相比對，認定黃女確實拿到張女的椅子，依犯過失傷害罪判5月徒刑得易科罰金，上訴後她賠25萬終於和解，高雄高分院改判3月、緩刑2年，仍可上訴。

判決指出，2017年8月29日下午2點多文教機構內部會議結束，張女先從5樓走進1樓辦公室坐下辦公，比較晚下樓的黃女在找尋空椅時，張女正好起身翻找包包內手機接電話，黃女未告知就擅自抽走椅子，害張女通電話順勢坐下，重心失衡跌坐在地，因此下背、腰部挫傷，第五神經弓骨裂等傷害。

黃女審理時辯稱，當時有2張椅子她拿走1張，不確定拿走的是不是張女坐的；委任律師也稱，辦公室現場的椅子沒有專屬特定人，所以她沒義務去注意有誰坐該椅子，傷者自己也沒注意就坐下去。

合議庭傳喚包括提告的張姓女子6名在場同事，交互比對證詞，發現黃女抽走的就是張女身後椅子，認為現場椅子採沒專屬特定的人，但是採「先到先坐」方式，而案發時椅子還在張女身後，黃女應注意到正使用中、隨時可能坐下，擅自移動可能導致跌倒，確實未盡注意義務有過失。

一審認為黃女拒認罪，雖極力想和解對方也不接受，依過失傷害罪判5月徒刑，上訴後雙方終於調解成立，黃女已賠償25萬元，張女也當庭表示願意原諒、希望法院輕判，改判3月徒刑外，宣告緩刑2年。