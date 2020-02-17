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退伍兵恐嚇檢舉違反兩性營規 長官變提款機得手數十萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

陳姓男子得知連姓士官違規飲酒，又邀約女性共處一室，竟因賭博缺錢，把前長官當成提款機，恐嚇取材共計34次，得手77萬餘元。陳先前犯14次恐嚇取財罪已遭法院判刑，其餘20次犯行，士林地方法院日前審結，判處陳應執行有期徒刑2年2月。

判決指出，陳姓士兵得知連姓士官違反營區規定，在營區飲酒，並在站哨時，邀約女性共處一室，陳退伍後，因沒有工作，又賭博急需用錢，用通訊軟體LINE打電話給在營區的連，並恫稱，「若未匯款，將舉發營區飲酒及違反兩性營規」，致連心生畏懼，匯款至陳指定的帳戶。

法官審酌，陳正值青壯，不思以正當管道獲取財物，在2018年3月至5月間，多次以將檢舉連違反營規手段恐嚇。另案陳因恐嚇連14次、得手41萬4千元，遭判刑應執行2年徒刑確定，本案陳在2018年3月至5月間，恐嚇連20次，共計得手36萬4100元。

法官考量，雖陳坦承犯行，表示願意賠償連的損害，但迄今未賠償，難認有深切悔意，全案20次恐嚇取財犯行，分別判處6月徒刑，應執行有期徒刑2年，可易科罰金78萬元。全案可上訴。

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