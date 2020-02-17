快訊

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

疫情狙擊！東京馬拉松2020取消非職業跑組參賽

影／誣陳菊貪污遭求償百萬 女韓粉：轉貼是因「很好笑」

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導
楊姓女韓粉（桃紅色外套者）被總統府秘書長陳菊提告求償。記者賴佩璇／攝影。
楊姓女韓粉（桃紅色外套者）被總統府秘書長陳菊提告求償。記者賴佩璇／攝影。

楊姓女韓粉曾在高雄煎餅店罵人引起關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，遭陳菊提告求償100萬元並登報道歉。台北地院今開庭，楊女親自出庭，強調轉貼是因「很好笑」，回答法官詢問時數度跳針「我是高雄在地人。」

楊女去年7月在高雄某家煎餅店痛罵女學生「去死」，躍上媒體版面；她8月6日在個人臉書上張貼陳菊貪汙至少500億元，用以作為選舉經費，且挪用高雄氣爆善款，支助太陽花學運等謠言，被一狀告上法院。

她事後態度大轉變，在臉書上向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，臺灣不能沒有您們的」。

民事部分，今年1月13日開庭時，楊女委任律師出庭。陳菊原先向她求償300萬元，並要求在四大報、臉書登報道歉。在法官勸諭下，律師表示陳菊也提出和解條件，只要楊女願意公開道歉，並向高雄市青年創業發展基金捐款15萬元，就願意和解。

由於楊女已刪除相關臉書訊息，並聲請傳喚李姓女兒到庭作證，欲證明楊女發文後，女兒有詢問她是否經過查證，否則要刪除文章，而她也立刻刪文。

今上午開庭，楊女表明不同意登報道歉及賠償。李姓女兒證稱，當時在巴黎旅遊，楊女將文章轉貼臉書，完成後拿給自己看，她看了覺得文章沒被證實過，要母親趕快刪除，母親相信其言就照辦。

楊女說，自己看到文章，認為文章內容對於「高雄在地人」來講可能屬實，只是因為民進黨在高雄執政多年，勢力太大而沒人敢提。當女兒要求刪文，就馬上刪掉。

法官詢問，「如何拿氣爆善款去支助太陽花？」太陽花學運發生在前，氣爆發生在後，此事就客觀科學時間點不可能。楊女強調，並沒有看完全部內容就轉發了，「我是高雄在地人」會比別人清楚一點。

法官問，「所以妳怎麼知道蔡英文競選經費5億元由新潮流提供？」楊女說，我剛已經說過我沒看完，「這篇文章太長，且我沒興趣。」

法官又問，「為什麼沒興趣還轉發？」楊女表示，因為民進黨在高雄執政不理想，我只看到調查局講陳菊貪污那段，覺得很笑話，這都很有可能。

法官進一步問，「為什麼很有可能？」她回，並沒有指名道姓蔡、陳，是看了文章覺得「很好笑」，「我是高雄在地人」民進黨在高雄有很多事交代不清。

法官再問，「妳說『很好笑』就轉載，那為何臉書上寫『覺得生氣』？」楊女說，因為人在國外，竟然看到這種「新聞」，很羞恥。

最後，楊女強調，文章僅發14分鐘就刪除，期間沒人按讚、留言、分享，卻被有心人士守著臉書、「監視我」截圖拿來提告。全案訂3月16日上午9點30分宣判。

陳菊 太陽花學運
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

蔡英文弔祭淨心長老 總統府將頒發褒揚令

趙少康「疫情能控制是蔡英文運氣好」 陳菊回應了

黃士修整理高雄氣爆升官圖 網：果真兩岸一家親

反罷韓 孫大千矛頭指陳菊：執政10年表現該不該被罷免

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

抽走椅子害女同事「坐空」慘摔 她付出25萬換緩刑

高雄一間文教機構的職員黃姓女子，遭控3年前在辦公室涉抽走張姓女同事的椅子，害對方「坐空」慘跌到地上，導致背及腰部挫傷、第...

退伍兵恐嚇檢舉違反兩性營規 長官變提款機得手數十萬

陳姓男子得知連姓士官違規飲酒，又邀約女性共處一室，竟因賭博缺錢，把前長官當成提款機，恐嚇取材共計34次，得手77萬餘元。...

影／誣陳菊貪污遭求償百萬 女韓粉：轉貼是因「很好笑」

楊姓女韓粉曾在高雄煎餅店罵人引起關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，遭陳菊提告求...

被銬在一起還要打 出手撞人眼判刑3個月

黃姓男子因犯殺人未遂罪被羈押在基隆看守所期間，與基隆監獄吳姓受刑人同被借提偵訊後，被用手銬銬在一起，同車返回看守所途中，...

大安分局前警備隊員不實核銷加菜金 獲緩起訴

北市大安分局前警備隊邱姓員警，遭檢舉於2017年、2018年負責核銷三節加菜金時，涉嫌利用職務偽造發票並中飽私囊。台北地...

男受刑人對舍友做出不雅動作 法官判無罪：無身體接觸

台南監獄台南分監孫姓受刑人，被控前年1月間在舍房內， 突然以右腳跨過同舍男受刑人，將雙腳立於張身體兩側，涉嫌以臀部迅速晃...

王立強案 向心夫婦重行限制出境8個月

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；辦案人員在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青，...

人妻籌款讓夫至國外創業 他在宏都拉斯卻有小三

男子阿哲（化名）要到宏都拉斯開車行創業，由妻子小玲（化名）籌款借錢讓他成行，未料阿哲與當地女子美蒂莉共同生活，小玲要求丈...

驗出DNA…現場菸蒂揪慣竊 二審翻案判無罪

屏東縣新埤鄉一間鐘表行三年前遭竊，警方鑑驗現場拾獲的菸蒂DNA，逮捕慣竊許姓男子，一審依侵入住宅竊盜罪判刑一年；許上訴否認行竊，強調「吸菸亂彈菸蒂比比皆是」，他只是剛好路過丟菸蒂。高雄高分院認為許說法並非不合理，且無人目擊許男身影，不能僅憑菸蒂鑑定報告定罪，改判無罪確定。

「浪費司法資源」 提訴訟逾50件 法院裁罰6萬元

黃姓男子去年和今年不斷以科技公司關係人，在全國多處法院提出數十件請求召開都市計畫會、居民自治會等訴訟，多數均被法官以法律上顯無理由駁回，浪費司法資源；苗栗地院認為黃姓男子涉濫訴，造成被告困擾，日前引用民事訴訟法第二百九十四條，裁定黃罰鍰六萬元。

知名狗園 遭檢舉濫用募款

台南市一家知名收容流浪動物的狗園，被檢舉違法勸募金錢及飼料，但未將捐款運用動物照顧，市府社會局說，這家狗園並沒有依法申請勸募，已去函要求不得再犯，若未改善將依法開罰，另外募款是否濫用也正調查中。

熱門新聞

50歲台男疑畸戀22歲越南按摩女 縱火活活燒死她

男大學生魂斷南橫最美秘境溫泉 行家：前往栗松勿獨行

高市警交大文宣印五星旗 警局修改懲處大隊長也記過

影／大叔燒死越南妹 提兩桶汽油進養生館行凶影片曝光

不只高雄台中也出包 中市交大文宣有對岸女交警

台中南屯疑黑吃黑搶千萬？5嫌開2車破窗搶錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。