影／誣陳菊貪污遭求償百萬 女韓粉：轉貼是因「很好笑」

楊姓女韓粉曾在高雄煎餅店罵人引起關注，她在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，遭陳菊提告求償100萬元並登報道歉。台北地院今開庭，楊女親自出庭，強調轉貼是因「很好笑」，回答法官詢問時數度跳針「我是高雄在地人。」

楊女去年7月在高雄某家煎餅店痛罵女學生「去死」，躍上媒體版面；她8月6日在個人臉書上張貼陳菊貪汙至少500億元，用以作為選舉經費，且挪用高雄氣爆善款，支助太陽花學運等謠言，被一狀告上法院。

她事後態度大轉變，在臉書上向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，臺灣不能沒有您們的」。

民事部分，今年1月13日開庭時，楊女委任律師出庭。陳菊原先向她求償300萬元，並要求在四大報、臉書登報道歉。在法官勸諭下，律師表示陳菊也提出和解條件，只要楊女願意公開道歉，並向高雄市青年創業發展基金捐款15萬元，就願意和解。

由於楊女已刪除相關臉書訊息，並聲請傳喚李姓女兒到庭作證，欲證明楊女發文後，女兒有詢問她是否經過查證，否則要刪除文章，而她也立刻刪文。

今上午開庭，楊女表明不同意登報道歉及賠償。李姓女兒證稱，當時在巴黎旅遊，楊女將文章轉貼臉書，完成後拿給自己看，她看了覺得文章沒被證實過，要母親趕快刪除，母親相信其言就照辦。

楊女說，自己看到文章，認為文章內容對於「高雄在地人」來講可能屬實，只是因為民進黨在高雄執政多年，勢力太大而沒人敢提。當女兒要求刪文，就馬上刪掉。

法官詢問，「如何拿氣爆善款去支助太陽花？」太陽花學運發生在前，氣爆發生在後，此事就客觀科學時間點不可能。楊女強調，並沒有看完全部內容就轉發了，「我是高雄在地人」會比別人清楚一點。

法官問，「所以妳怎麼知道蔡英文競選經費5億元由新潮流提供？」楊女說，我剛已經說過我沒看完，「這篇文章太長，且我沒興趣。」

法官又問，「為什麼沒興趣還轉發？」楊女表示，因為民進黨在高雄執政不理想，我只看到調查局講陳菊貪污那段，覺得很笑話，這都很有可能。

法官進一步問，「為什麼很有可能？」她回，並沒有指名道姓蔡、陳，是看了文章覺得「很好笑」，「我是高雄在地人」民進黨在高雄有很多事交代不清。

法官再問，「妳說『很好笑』就轉載，那為何臉書上寫『覺得生氣』？」楊女說，因為人在國外，竟然看到這種「新聞」，很羞恥。

最後，楊女強調，文章僅發14分鐘就刪除，期間沒人按讚、留言、分享，卻被有心人士守著臉書、「監視我」截圖拿來提告。全案訂3月16日上午9點30分宣判。