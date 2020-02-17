被銬在一起還要打 出手撞人眼判刑3個月

黃姓男子因犯殺人未遂罪被羈押在基隆看守所期間，與基隆監獄吳姓受刑人同被借提偵訊後，被用手銬銬在一起，同車返回看守所途中，兩人因手銬拉扯發生衝突，黃用被銬住的左手撞擊吳男右眼成傷。黃犯殺人未遂罪被判刑8年，犯傷害案再加3個月徒刑。

黃男去年1月11日凌晨在新北市瑞芳火車站前搭乘張姓司機駕駛的計程車，表示要前往雙溪火車站，途中黃佯稱要上廁所，要求張靠邊停車，接著持預藏的刀子刺殺張的頸肩。張奮力抵抗，在黃下車後開回瑞芳報案，黃被檢方依殺人未遂罪起訴，聲請羈押獲准。全案經法院審結，黃被判刑8年。

判決指出，黃、吳去年11月6日經借提到基隆地檢署開庭後，兩人同車返回看守所途中，黃的左手與吳右手被用手銬銬在一起，並因手銬相互拉扯發生糾紛，黃舉起左手毆打吳的右眼部位，導致吳右眼窩挫傷。

吳不滿被打，控告黃涉嫌傷害。檢察官偵訊時，黃承認有出手毆打吳男，與吳指述情節相符，另有基隆看守所新收（還押）內外傷紀錄表影本、照片佐證，認定黃犯行，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

法官認為，黃男不思循和平方式解決紛爭，僅因細故就出手打傷吳男，足見法治觀念薄弱，行為不當，應予非難。黃男事後坦承犯案，但未與吳男達成和解，審酌相關情狀，判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。