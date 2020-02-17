快訊

鑽石公主號疫情失控 日本厚生勞動省人員也中鏢

大安分局前警備隊員不實核銷加菜金 獲緩起訴

聯合報 / 賴佩璇/台北即時報導
（示意圖與本案無關）。本報資料照片
（示意圖與本案無關）。本報資料照片

北市大安分局前警備隊邱姓員警，遭檢舉於2017年、2018年負責核銷三節加菜金時，涉嫌利用職務偽造發票並中飽私囊。台北地檢署調查後認定邱員僅有兩筆收據登載不實，涉偽造文書罪，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。至於被控貪汙部分，因罪嫌不足，另不起訴。

據悉，疑似有同仁不滿加菜金沒變，菜色卻變差，檢舉他經手的多筆發票、收據不實。北市警局自行調查後，將邱姓員警函送偵辦，指他負責2016年春節起至2018年初擔任警備隊總務，負責處理三節加菜金、制服洗衣費、文康費用的核銷工作，但造假銷單。

檢方過濾多筆資料並傳喚店家作證，查出僅兩筆消費登載不實，包括2017年10月以某小吃店發票核銷38人的1萬8000元中秋節加菜金、2018年1月以水餃店發票核銷45人的5250元春節加菜金。

據了解，一名店家證稱，中秋節加菜金當天並沒營業，且大安分局聚餐沒吃過1萬8000元的額度；另名店家則說，店內水餃從沒賣過一顆10元。

邱員承認兩筆單據的金額登載不實，但否認貪汙。檢方考量邱無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且行為所生危害非鉅，犯罪情節屬輕微，因此給予緩起訴處分。

至於被控貪汙部分，則因罪嫌不足，另予不起訴。據悉，邱員案發後已調離大安分局，目前任職於文山一分局。

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

為防疫打氣 徐國勇頒發加菜金感謝移民署

女友患武漢肺炎還到處騎車亂跑是假的 基隆地檢緩起訴

喝酒沒帶隊巡邏 派出所長偽造紀錄領4小時加班費

竹市工務處約聘工程師接受招待飛長灘島度假 貪汙起訴

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

王立強案 向心夫婦重行限制出境8個月

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；辦案人員在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青，...

大安分局前警備隊員不實核銷加菜金 獲緩起訴

北市大安分局前警備隊邱姓員警，遭檢舉於2017年、2018年負責核銷三節加菜金時，涉嫌利用職務偽造發票並中飽私囊。台北地...

男受刑人對舍友做出不雅動作 法官判無罪：無身體接觸

台南監獄台南分監孫姓受刑人，被控前年1月間在舍房內， 突然以右腳跨過同舍男受刑人，將雙腳立於張身體兩側，涉嫌以臀部迅速晃...

人妻籌款讓夫至國外創業 他在宏都拉斯卻有小三

男子阿哲（化名）要到宏都拉斯開車行創業，由妻子小玲（化名）籌款借錢讓他成行，未料阿哲與當地女子美蒂莉共同生活，小玲要求丈...

驗出DNA…現場菸蒂揪慣竊 二審翻案判無罪

屏東縣新埤鄉一間鐘表行三年前遭竊，警方鑑驗現場拾獲的菸蒂DNA，逮捕慣竊許姓男子，一審依侵入住宅竊盜罪判刑一年；許上訴否認行竊，強調「吸菸亂彈菸蒂比比皆是」，他只是剛好路過丟菸蒂。高雄高分院認為許說法並非不合理，且無人目擊許男身影，不能僅憑菸蒂鑑定報告定罪，改判無罪確定。

「浪費司法資源」 提訴訟逾50件 法院裁罰6萬元

黃姓男子去年和今年不斷以科技公司關係人，在全國多處法院提出數十件請求召開都市計畫會、居民自治會等訴訟，多數均被法官以法律上顯無理由駁回，浪費司法資源；苗栗地院認為黃姓男子涉濫訴，造成被告困擾，日前引用民事訴訟法第二百九十四條，裁定黃罰鍰六萬元。

知名狗園 遭檢舉濫用募款

台南市一家知名收容流浪動物的狗園，被檢舉違法勸募金錢及飼料，但未將捐款運用動物照顧，市府社會局說，這家狗園並沒有依法申請勸募，已去函要求不得再犯，若未改善將依法開罰，另外募款是否濫用也正調查中。

維冠案團體訴訟判決 消基會建議受災戶不上訴

台南市政府與消基會今天在永康區公所辦理維冠團體訴訟判決說明會，針對台南地方法院在1月16日的判決結果，消基會建議不上訴，加速求償程序，但仍有受災戶擔心拿不到賠償。

男販毒10次還咬警察要他認罪可交保 法院判23年徒刑

蔡姓男子在2018年起販賣、轉讓、持有一、二級毒品，遭警方線上監聽，並持拘票逮補到案，蔡還自行交出具有殺傷力的改造手槍和...

南檢21日拍賣檜木藝品 發燒、咳嗽不能到場競標

南投地檢署破壞山老鼠集團盜採珍貴林木，查扣加工的檜木工藝品共8件，南投地檢署將在21日下午1時在地檢署廣場前拍賣，但配合...

新冠疫情打假訊息 警方至今移送32件48人

新冠肺炎在全世界各地持續肆虐，假消息、假新聞更是充斥網路環境，警政署指示各警察機關除全力配合各政府部門防疫政策外，因新冠...

熱門新聞

50歲台男疑畸戀22歲越南按摩女 縱火活活燒死她

新北單親媽攜2子女輕生 列低收入戶…3天前社工曾面訪

影／驚！移工宿舍火災昨救出3人 今又冒煙發現1焦屍

高市警交大文宣印五星旗 警局修改懲處大隊長也記過

台中南屯疑黑吃黑搶千萬？5嫌開2車破窗搶錢

不只高雄台中也出包 中市交大文宣有對岸女交警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。