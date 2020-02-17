大安分局前警備隊員不實核銷加菜金 獲緩起訴

北市大安分局前警備隊邱姓員警，遭檢舉於2017年、2018年負責核銷三節加菜金時，涉嫌利用職務偽造發票並中飽私囊。台北地檢署調查後認定邱員僅有兩筆收據登載不實，涉偽造文書罪，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。至於被控貪汙部分，因罪嫌不足，另不起訴。

據悉，疑似有同仁不滿加菜金沒變，菜色卻變差，檢舉他經手的多筆發票、收據不實。北市警局自行調查後，將邱姓員警函送偵辦，指他負責2016年春節起至2018年初擔任警備隊總務，負責處理三節加菜金、制服洗衣費、文康費用的核銷工作，但造假銷單。

檢方過濾多筆資料並傳喚店家作證，查出僅兩筆消費登載不實，包括2017年10月以某小吃店發票核銷38人的1萬8000元中秋節加菜金、2018年1月以水餃店發票核銷45人的5250元春節加菜金。

據了解，一名店家證稱，中秋節加菜金當天並沒營業，且大安分局聚餐沒吃過1萬8000元的額度；另名店家則說，店內水餃從沒賣過一顆10元。

邱員承認兩筆單據的金額登載不實，但否認貪汙。檢方考量邱無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且行為所生危害非鉅，犯罪情節屬輕微，因此給予緩起訴處分。

至於被控貪汙部分，則因罪嫌不足，另予不起訴。據悉，邱員案發後已調離大安分局，目前任職於文山一分局。