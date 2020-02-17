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男受刑人對舍友做出不雅動作 法官判無罪：無身體接觸

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
台南監獄台南分監孫姓受刑人，被控涉嫌對同房舍受刑人做出不雅動作，孫涉嫌出拳打傷人，孫被控強制猥褻罪部分，台南高分院判無罪，傷害部分維持一審4月徒刑。圖/本報資料照片
台南監獄台南分監孫姓受刑人，被控涉嫌對同房舍受刑人做出不雅動作，孫涉嫌出拳打傷人，孫被控強制猥褻罪部分，台南高分院判無罪，傷害部分維持一審4月徒刑。圖/本報資料照片

台南監獄台南分監孫姓受刑人，被控前年1月間在舍房內， 突然以右腳跨過同舍男受刑人，將雙腳立於張身體兩側，涉嫌以臀部迅速晃動二下，做出不雅動作，兩人為此起口角爭執，孫涉嫌出拳打人，造成對方左眼淤青，孫被控強制猥褻罪部分台南高分院依二人沒有身體接觸判無判，傷害部分維持一審4月徒刑。

判決說，去年1 月26日上午7點多，被害受刑人半躺在地板，頭頸部靠在下舖床沿，孫在右側坐在同一下舖，二人與同舍其他受刑人交談之際，孫突然以右腳跨過他，將雙腳立於被害受刑人身體兩側，以臀部朝迅速晃動二下。

孫做出不雅動作，引起對方不悅，憤而起身與孫發生口角爭執，同日上午7 點19分，孫接續出拳毆打對方臉部3 下，造成左眉撕裂傷1公分、下眼眶淤青。

孫被檢察官依傷害及強制猥褻罪嫌提起公訴，台南地院一審判決強制猥褻部分無罪，傷害罪徒刑4月，南檢檢檢察官不服一審判決提起上訴。

檢察官主張，孫是以下體插入對方嘴巴的動作，但高分院法官認為，孫右腳跨過張，雙腳立於張身體兩側，以臀部迅速晃動二下，二人身體沒有接觸，判處強制猥褻罪無罪。此案傷害罪確定不得再上訴，強制猥褻罪部分可上訴。

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