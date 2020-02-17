快訊

野溪溫泉傳溺斃：被沖下深潭怎麼辦？

斬首、反恐…陸戰蒙面特勤隊 國軍最悍部隊 神祕任務曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王立強案 向心夫婦重行限制出境8個月

聯合報 / 賴佩璇/台北即時報導
香港上市公司「中國創新」董事會主席向心夫婦。 圖／聯合報系資料照片

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；辦案人員在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青，台北地檢署認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大，諭令皆限制出境、出海。由於新法施行，期限將在本周屆滿，因此向心、龔青2人重行限制出境、出海8個月。

澳洲《時代報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Hearld）、《60分鐘》（60 minutes）曾報導，自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）持假名「王強」護照到台灣策動媒體及網軍為高雄市長韓國瑜助選、企圖推翻蔡英文政府，同時在香港進行間諜工作。

適總統大選期間，引發檢調高度注意。恰巧，向心夫婦在去年11月21日入境我國，24日欲搭乘晚間7點半班機出境，移民署攔截訊息後，先行政調查將兩人扣留，25日清晨由調查局桃園市調查處人員送達通知書，將向心夫婦帶回留置調查。

向心夫婦以「他」案被告接受檢察官偵訊，獲准委任律師陪同偵訊，兩人尋求知名的理律事務所協助。檢方複訊後，兩人轉列為「偵」字案被告。

去年5月24日，立法院三讀通過修正刑事訴訟法部分條文，增訂第8章之1明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，並賦予檢察官、法官得逕行對被告限制出境、出海，以保全被告到案，以防免被告逃匿，妨礙國家刑罰權行使。

因限制出境、出海是干預人民入出國境的權利，為保障被告救濟的權利，並兼顧檢察官偵查犯罪的需求，規定應於限制出境、出海後6個月內以書面通知被告。

明定偵查、審判中限制出境、出海的期限，偵查中不得逾8月，若認有繼續限制必要者，應於限制期間屆滿前附理由向法院聲請延長，第一次延長不得逾4月、第二次延長不得逾2月，以延長二次為限，因此，偵查中得限制出境、出海的期限最長為14個月。

另外，審判中的限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾五年，其餘之罪，累計則不得逾10年。

新法自去年12月19日起施行，北檢若未對兩人重行限制出境，將在本周失效；由於全案仍在偵辦中，檢方認為有必要繼續，因此在上周五重行限制出境、出海8個月，並一併通知移民署、海巡署。

向心夫婦 王立強
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

流動攤販黃男欠鉅額罰款脫產 警查封動產

美河巿弊案更一審裁定 高嘉濃限制出境8個月

退役中校成共諜 新北地院裁定繼續限制出境出海

遠航爆無預警停飛 董座張綱維再限制出境8個月

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

王立強案 向心夫婦重行限制出境8個月

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；辦案人員在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青，...

人妻籌款讓夫至國外創業 他在宏都拉斯卻有小三

男子阿哲（化名）要到宏都拉斯開車行創業，由妻子小玲（化名）籌款借錢讓他成行，未料阿哲與當地女子美蒂莉共同生活，小玲要求丈...

驗出DNA…現場菸蒂揪慣竊 二審翻案判無罪

屏東縣新埤鄉一間鐘表行三年前遭竊，警方鑑驗現場拾獲的菸蒂DNA，逮捕慣竊許姓男子，一審依侵入住宅竊盜罪判刑一年；許上訴否認行竊，強調「吸菸亂彈菸蒂比比皆是」，他只是剛好路過丟菸蒂。高雄高分院認為許說法並非不合理，且無人目擊許男身影，不能僅憑菸蒂鑑定報告定罪，改判無罪確定。

「浪費司法資源」 提訴訟逾50件 法院裁罰6萬元

黃姓男子去年和今年不斷以科技公司關係人，在全國多處法院提出數十件請求召開都市計畫會、居民自治會等訴訟，多數均被法官以法律上顯無理由駁回，浪費司法資源；苗栗地院認為黃姓男子涉濫訴，造成被告困擾，日前引用民事訴訟法第二百九十四條，裁定黃罰鍰六萬元。

知名狗園 遭檢舉濫用募款

台南市一家知名收容流浪動物的狗園，被檢舉違法勸募金錢及飼料，但未將捐款運用動物照顧，市府社會局說，這家狗園並沒有依法申請勸募，已去函要求不得再犯，若未改善將依法開罰，另外募款是否濫用也正調查中。

維冠案團體訴訟判決 消基會建議受災戶不上訴

台南市政府與消基會今天在永康區公所辦理維冠團體訴訟判決說明會，針對台南地方法院在1月16日的判決結果，消基會建議不上訴，加速求償程序，但仍有受災戶擔心拿不到賠償。

男販毒10次還咬警察要他認罪可交保 法院判23年徒刑

蔡姓男子在2018年起販賣、轉讓、持有一、二級毒品，遭警方線上監聽，並持拘票逮補到案，蔡還自行交出具有殺傷力的改造手槍和...

南檢21日拍賣檜木藝品 發燒、咳嗽不能到場競標

南投地檢署破壞山老鼠集團盜採珍貴林木，查扣加工的檜木工藝品共8件，南投地檢署將在21日下午1時在地檢署廣場前拍賣，但配合...

新冠疫情打假訊息 警方至今移送32件48人

新冠肺炎在全世界各地持續肆虐，假消息、假新聞更是充斥網路環境，警政署指示各警察機關除全力配合各政府部門防疫政策外，因新冠...

父親長期吸毒進出監獄 兒子聲請免除扶養義務法官裁准

張姓男子以父親長年施用、販賣毒品而入出監獄，他從嬰兒至國小階段，都由姑姑和祖父母照顧及扶養，國中時期開始自立生活直至成年...

雙北兩男網傳疫情假訊息 遭刑事局送辦

刑事局今天表示，日前接獲中央流行疫情指揮中心陸續通報有網友在網路上張貼疫情假訊息案，迅速在12、14日於雙北市分別查獲陳...

熱門新聞

50歲台男疑畸戀22歲越南按摩女 縱火活活燒死她

新北單親媽攜2子女輕生 列低收入戶…3天前社工曾面訪

影／驚！移工宿舍火災昨救出3人 今又冒煙發現1焦屍

單親媽餵藥2子後自殺 傳訊前夫：孩子已冰冷

高市警交大文宣印五星旗 警局修改懲處大隊長也記過

影／碰一聲以為放鞭炮 結果愛車凹大洞還要吃罰單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。