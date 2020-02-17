王立強案 向心夫婦重行限制出境8個月
大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；辦案人員在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青，台北地檢署認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大，諭令皆限制出境、出海。由於新法施行，期限將在本周屆滿，因此向心、龔青2人重行限制出境、出海8個月。
澳洲《時代報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Hearld）、《60分鐘》（60 minutes）曾報導，自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）持假名「王強」護照到台灣策動媒體及網軍為高雄市長韓國瑜助選、企圖推翻蔡英文政府，同時在香港進行間諜工作。
適總統大選期間，引發檢調高度注意。恰巧，向心夫婦在去年11月21日入境我國，24日欲搭乘晚間7點半班機出境，移民署攔截訊息後，先行政調查將兩人扣留，25日清晨由調查局桃園市調查處人員送達通知書，將向心夫婦帶回留置調查。
向心夫婦以「他」案被告接受檢察官偵訊，獲准委任律師陪同偵訊，兩人尋求知名的理律事務所協助。檢方複訊後，兩人轉列為「偵」字案被告。
去年5月24日，立法院三讀通過修正刑事訴訟法部分條文，增訂第8章之1明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，並賦予檢察官、法官得逕行對被告限制出境、出海，以保全被告到案，以防免被告逃匿，妨礙國家刑罰權行使。
因限制出境、出海是干預人民入出國境的權利，為保障被告救濟的權利，並兼顧檢察官偵查犯罪的需求，規定應於限制出境、出海後6個月內以書面通知被告。
明定偵查、審判中限制出境、出海的期限，偵查中不得逾8月，若認有繼續限制必要者，應於限制期間屆滿前附理由向法院聲請延長，第一次延長不得逾4月、第二次延長不得逾2月，以延長二次為限，因此，偵查中得限制出境、出海的期限最長為14個月。
另外，審判中的限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾五年，其餘之罪，累計則不得逾10年。
新法自去年12月19日起施行，北檢若未對兩人重行限制出境，將在本周失效；由於全案仍在偵辦中，檢方認為有必要繼續，因此在上周五重行限制出境、出海8個月，並一併通知移民署、海巡署。
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