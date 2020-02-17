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人妻籌款讓夫至國外創業 他在宏都拉斯卻有小三

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
男子阿哲（化名）要到宏都拉斯開車行創業，由妻子小玲（化名）籌款借錢讓他成行，未料阿哲與當地女子美蒂莉共同生活，小玲遂請求離婚及請求損害賠償，台中地院判決准予離婚，並判阿哲賠償小玲新台幣20萬元。 圖／本報資料照

男子阿哲（化名）要到宏都拉斯開車行創業，由妻子小玲（化名）籌款借錢讓他成行，未料阿哲與當地女子美蒂莉共同生活，小玲要求丈夫與美蒂莉結束不正當關係，反遭阿哲拳腳相向，小玲遂請求離婚及請求損害賠償，台中地院判決准予離婚，並判阿哲賠償小玲新台幣20萬元。

小玲指出，她於2016年3月14日與阿哲結婚，在台中地區租屋共同居住，至2017年4月間，阿哲說服她以借貸方式提供資金，使他前往宏都拉斯共和國工作，未料，阿哲於宏都拉斯共和國期間，竟與宏都拉斯共和國籍的女子美蒂莉互傳親暱、曖昧訊息，甚至共同生活。

至2018年6月20日，小玲前往宏都拉斯共和國工作時，始發現丈夫與美蒂莉同住一起，2人多次出遊約會，阿哲顯已逾越已婚男子與異性一般社交之界線，使小玲難以忍受，遂要求阿哲與美蒂莉結束不正當交往關係，均遭阿哲拒絕，若她對此有微言，他則拳腳相向，小玲遂請求離婚，並請求損害賠償。

證人小玲的弟弟阿義證稱「因為姐姐小玲說丈夫阿哲要出國並且開車行沒有錢，信用貸款的錢我不知道，但是有向爸爸借60多萬元，向舅舅借10幾萬元」、「阿哲跟姐姐有跟我說，出國比較好賺錢，所以就把車行收起來，然後出國去宏都拉斯」。

阿義又證稱「阿哲去宏都拉斯一年之後，我姐姐就跟去了，當時我姐在宏都拉斯的時候，有用訊息跟我說，阿哲有外遇，也會摔東西，變了一個人」、「阿哲在宏都拉斯有找一個傭人幫忙家務，後來去到那邊，才知道被告跟那個傭人有曖昧關係，這些都是我姐姐跟我說的」。阿哲並未到庭提出辯解，小玲的主張，自堪認為真實。

法官審酌，由小玲所提事證，可認阿哲違反婚姻忠誠義務不當交往，逾越社會一般通念就婚姻家庭生活所能容忍之範圍，以致於小玲精神上受有痛苦，遂判決准予離婚，以及阿哲賠償小玲新台幣20萬元。

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