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驗出DNA…現場菸蒂揪慣竊 二審翻案判無罪

聯合報 / 記者林伯驊／高雄報導
高雄高分院認為，不能僅憑菸蒂鑑定報告定罪，改判許男無罪確定。 圖／聯合報系資料照片

屏東縣新埤鄉一間鐘表行三年前遭竊，警方鑑驗現場拾獲的菸蒂DNA，逮捕慣竊許姓男子，一審依侵入住宅竊盜罪判刑一年；許上訴否認行竊，強調「吸菸亂彈菸蒂比比皆是」，他只是剛好路過丟菸蒂。高雄高分院認為許說法並非不合理，且無人目擊許男身影，不能僅憑菸蒂鑑定報告定罪，改判無罪確定。

許姓男子有多項竊盜前科，檢察官起訴指控他於二○一七年十二月十五日晚間六點多，見屏東新埤鄉一間鐘表行大門未上鎖，進入屋內將收銀機、財神爺擺飾搬到屋外空地，正打開收銀機搜刮時被林姓屋主妻子撞見，他拿走收銀機及財神爺逃逸。因警方在店門查獲菸蒂，經比對DNA型別與許相符，將他送辦。

許姓男子矢口否認行竊，應訊時辯稱沒去過鐘表行附近，後來改口有時會經過，審理時又說母親住在新埤所以會路過該店，一審法官認為鐘表行屋主一家不抽菸，每天打掃門口環境，加上掉落的菸蒂，有許的DNA，認定許就是嫌犯，判一年徒刑。

許姓男子不服上訴，仍堅稱沒行竊，他說剛好騎車經過，菸蒂散落地方任何人都能走過，「騎車吸菸亂彈菸蒂比比皆是」；二審合議庭認為，無法確定案發之前鐘表行前方是否都沒菸蒂，現場監視器畫面也不足以辨識竊賊面貌，不能因許姓男子有多次偷竊前科就一味鎖定他，也不能單以菸蒂鑑定報告就認定為嫌犯，事證不足，改判無罪。

屏東縣 竊盜
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