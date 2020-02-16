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維冠案團體訴訟判決 消基會建議受災戶不上訴

中央社 / 台南16日電
維冠大樓倒塌，奪走115條人命。圖／聯合報系資料照片

台南市政府與消基會今天在永康區公所辦理維冠團體訴訟判決說明會，針對台南地方法院在1月16日的判決結果，消基會建議不上訴，加速求償程序，但仍有受災戶擔心拿不到賠償。

位於台南市永康區的維冠金龍大樓在2016年2月6日的地震後倒塌，造成115人死亡。災後台南市政府及中華民國消費者文教基金會聯手提起維冠金龍大樓倒塌案團體訴訟，向維冠公司負責人林明輝等人與公司請求損害賠償。

台南地方法院於1月16日宣判，被告應給付的損害賠償金共新台幣4億633萬5339元，以及懲罰性賠償金2億9429萬7935元。

消基會南區分會主任委員薛西全表示，消基會在收到判決書後進行多次內部討論，認為法官針對有證據的部分都判了；每個受災戶狀況不同，能獲得判賠的金額不同，內容相當詳盡。與以前的類似案件相較，算是對原告有利的判決。

薛西全表示，因此，消基會建議受災戶不再上訴，讓後面的程序趕快進行，可以早一點拿到賠償。

消基會律師許宏吉表示，如果上訴要再給付一筆裁判費。依被告等人的財務狀況，要主動提起上訴可能比較困難。如果消基會提出上訴，反而會給被告另一次主張自我權利的機會。二審法官不見得抱持與一審法官相同的看法，判賠金額可能更多，但也有更少的風險。

會中有受災戶發言表示，不知道政府先前對被告等人執行財產假扣押金額有多少，擔心被告賠不出來，最後只得到債權憑證，等於看得到拿不到。

許宏吉表示，被告被假扣押的財產初估約值共7000多萬元，但還要視拍賣執行結果而定。且維冠案的求償案不只這一件，受災戶最後實際能拿到多少錢無法估算，能做的就是盡力為受災戶爭取權益。

薛西全表示，決定此案是否上訴的日期是2月24日，消基會將再彙整受災戶意見後再決定。

出席說明會的維冠金龍都市更新會理事長楊寧廷會後受訪時表示，他個人可以接受消基會的這個建議，覺得還算合理，但他無法代表所有受災戶，尊重其他人的看法。

消基會 維冠 假扣押
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