高市交通文宣出現五星旗 承辦人員遭懲處

高雄市警察局交通大隊印製「汽機車安全駕駛」文宣，文宣背景建築竟插有「五星旗」，經眼尖民眾查覺舉發，市警局交通大隊坦承疏失，已懲處失職人員。

蘋果日報接到民眾爆料指文通文宣品上有五星旗，雖然旗幟面積不到1平方公分，但仍可清楚被辨識。

高雄市交通大隊副大隊長吳武煌接受電話採訪表示，相關發包作業人員查核有疏失，已處分交通大隊規劃組人員，含承辦人員2申誡、組長1申誡。

吳武煌指出，去年以約新台幣6000元委外印製「汽機車安全駕駛」文宣約1.8萬份，分送給各分局並於勤務或活動時分送宣導。他說，文宣品委外印製，承攬業者於完稿時要經承辦人員查核再印製，坦承承辦人員疏失未查覺所致；至於五星旗出現在文宣上，是業者不查還逕用免費圖庫造成的錯誤。

吳武煌表示，已緊急回收剩餘文宣品，將責成業者重新印製。

民進黨市議員高閔琳不滿市府離譜的行徑，批評「高雄市政府對中華民國、中華人民共和國傻傻分不清楚」，她主張究責。