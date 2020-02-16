南檢21日拍賣檜木藝品 發燒、咳嗽不能到場競標

南投地檢署破壞山老鼠集團盜採珍貴林木，查扣加工的檜木工藝品共8件，南投地檢署將在21日下午1時在地檢署廣場前拍賣，但配合新冠肺炎疫情，參與競標或陪同競標者自行全程佩戴口罩，並配合測量體溫、酒精液洗手，若有發燒、咳嗽、身體不適或通報自主隔離或居家隔離者請勿到場參與競標。

南投地檢署查獲1起違反森林法案件，被告多人涉嫌竊取扁柏、檜木後所加工雕刻製成聚寶盆等工藝品，每件均雕工細緻、價值不斐。由於保管不易，為避免扣押物價值減損，經過被告等人同意，經被告請求，由地檢署辦理拍賣，賣得價金由地檢署保管。

拍賣時間是21日下午1時起，地點在南投市中興路757號地檢署司法大樓前廣場。凡要參加拍賣競買者，需攜帶國民身分證準時到場。