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新冠疫情打假訊息 警方至今移送32件48人

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導
警方陸續查獲疫情假訊息案件。圖／警方提供

新冠肺炎在全世界各地持續肆虐，假消息、假新聞更是充斥網路環境，警政署指示各警察機關除全力配合各政府部門防疫政策外，因新冠肺炎流行性強，為避免影響疫情控制及造成民眾恐慌，警政署長陳家欽特別指示強力打擊網路不實假訊息，以及囤積口罩、哄抬防疫物資價格等案件。

警方統計，自2020年1月23日到現在，刑事警察局及各警察機關已偵辦新冠肺炎相關假訊息64件，目前已移送32件48人，警方再次強調，網路不實訊息會造成社會民眾恐慌，社會大眾不要製造或隨意轉傳未經證實訊息，全民共同防止網路假訊息流傳。

刑事局偵查第一大隊，13日接獲衛生福利部通報，有民眾檢舉LINE林姓用戶在群組張貼有關「台灣領隊自韓國返台後確診隔離」不實訊息，警方立即循線追查林的真實身分，發現林嫌是從臉書直播網聊天室得知上述疫情訊息後，未經詳實查證，就製作編輯該疫情訊息張貼在LINE群組，造成自韓返台民眾恐慌及徒增防疫查證工作，警方訊後依違反傳染病防治法移送新北地檢署偵辦。

刑事局偵查第四大隊第三隊，11日接獲「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」情資，發現有網友在PTT網站貼文對話截圖，內容在教導大陸台商在防疫期間返台時，填報不實資料以躲避防疫措施等不實訊息。

警方立即派員前往陳姓男子住家，他到案後坦承訊息是他發布，對話截圖源於社群軟體群組內看見有人轉傳該圖，在未經求證截圖訊息真實性下，就發文轉貼到PTT網站，警方詢後將依違反傳染病防治法第63條規定，移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，針對社群軟體各項貼文或訊息，如未經主管機關所發布、證實訊息，或內容與主管機關防疫措施不符時，民眾請提高警覺，切勿轉傳，以免不實訊息造成防疫漏洞，危害民眾生命身體安全。

警方陸續查獲疫情假訊息。圖／警方提供
警方陸續查獲疫情假訊息。圖／警方提供
警方陸續查獲疫情假訊息。圖／警方提供

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