前南市調查處副主任涉洩密 判休職2年
前調查局台南市調查處副主任劉明冠涉嫌向吸金案涉案人通風報信，高雄地方法院判決有期徒刑5月、緩刑2年確定。公務員懲戒委員會審理後，判決劉男休職2年。
高雄地檢署指揮台南市調查處偵辦銀行法案件，去年5月初展開搜索約談行動，劉明冠涉利用通訊軟體LINE通風報信，將相關行動訊息洩漏給涉案的徐姓執行長，讓對方可滅證及因應。
檢調約談徐男後，檢方依涉違反銀行法等罪嫌聲押禁見。專案小組過濾扣案證物時，在徐男手機資料發現劉男傳送的搜索暗示訊息，通報檢方另案偵辦。
檢方搜索劉明冠住居所並約談到案，訊後諭令新台幣8萬元交保。高雄地檢署去年8月間起訴劉男，高雄地方法院審理後，依公務員洩漏國防以外秘密罪判決5月徒刑、緩刑2年，向公庫支付20萬元。
劉明冠案發後被調往台東縣調查站任調查專員，調查局經由法務部將他移送公務員懲戒委員會審理。
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