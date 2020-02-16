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未查證男友結婚了沒 年輕女懷孕生子相姦罪判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
示意圖。圖／ingimage

袁姓女子和公司已婚同事戴姓男子相姦生子，士林地方法院認為，袁女未查證戴男婚姻狀況，發生姦淫行為，導致戴妻結婚未滿1年，袁即懷孕生子，依照相姦罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。

判決指出，戴男在2017年12月結婚，袁女對於婚姻關係尚存續有所遇見，仍和戴男在2018年4月間在住處相姦，導致懷孕，告訴人戴妻得知袁女生下小孩，怒提告2人相姦及通姦罪，戴男通姦罪部分撤告。

袁女辯稱，戴男在2018年5月出示身分證配偶欄，當時看是空白的。辯護人主張，袁已坦承犯行，且與戴男是在戴男婚前交往，與一般相姦案件不同，且袁年紀輕輕即懷孕生子，現需獨立扶養小孩，告訴人請求和解金過高，不能負擔而未達成和解，請求依照刑法59條情堪憫恕減刑，給予緩刑機會。

法院認為，袁女在案發時和戴男在同一家公司上班，任職不同分店，案發前，有同事善意提醒戴男的婚姻狀況，袁女對戴已婚有所認識， 卻未經查證即發生姦淫行為，進而懷孕生子，導致告訴人結婚未滿1年，袁女就甫誕下新生兒，難認有何情堪憫恕，無從依法減刑。

法院審酌，袁女不顧告訴人感受、家庭和諧及婚姻制度，損害告訴人婚姻生活圓滿幸福，審理時坦承犯行，願賠償10萬元，但和解金未達共識無法和解，全案依照相姦罪判處2月徒刑，可易科罰金6萬元，全案可上訴。

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