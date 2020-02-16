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菸蒂DNA查獲鐘表行竊嫌 慣竊辯「經過亂彈」判無罪

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
屏東許姓男子因菸蒂驗出的DNA被認定為竊賊，但高雄高分院認為事證不足改判無罪確定。圖／本報資料照

屏東縣新埤鄉一間鐘表行3年前失竊，由於案發現場拾獲的菸蒂驗出DNA為慣竊許姓男子，他起初辯稱沒去過，又改口剛好丟下菸蒂，供詞反覆，一審認定他就是小偷，依侵入住宅竊盜罪判1年徒刑；但上訴後，他堅稱「吸菸亂彈菸蒂比比皆是」，且無人目擊許姓男子身影，高雄高分院以事證不足改判無罪確定。

起訴指控，許姓男子2017年12月15日晚間6點多行經屏東新埤鄉的一間鐘表行，見大門未上鎖，進入屋內將收銀機、財神爺擺飾搬到屋外空地，正要打開收銀機搜刮財物，被林姓屋主妻子撞見，許便趕緊拿走收銀機及財神爺；由於警方事後在店門口查獲1個菸蒂，經鑑驗菸蒂上的DNA型別與許姓男子相符，將他依法送辦。

許姓男子否認竊盜，辯稱沒有去過鐘表行附近，後來改口有時會經過，審理時再稱母親住在新埤所以會經過鐘表行；一審認為鐘表行屋主一家不抽菸，又每天打掃門前環境，當時與菸蒂同時掉在地上的包括擺收銀機上的打火機，認定許就是竊賊，判1年徒刑。

許姓男子上訴仍否認犯行，堅稱屋主目擊的竊賊屬高瘦身材，但他只有167公分並不高，且菸蒂散落的空地是任何人都能走過，「騎車吸菸亂彈菸蒂比比皆是，我只是騎車經過」。

二審合議庭認為，目擊證人林姓屋主妻子並沒說有看見丟棄打火機，也無法確定案發之前，鐘表行前方是否都沒掉落菸蒂，究竟菸蒂何時出現在地上？加上現場監視器畫面不足以辨識竊賊面貌，雖許姓男子有有多次偷竊遭判刑的前科，仍不能因此一味鎖定他，此案不能以菸蒂鑑定報告就認定許為嫌犯，判無罪。

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