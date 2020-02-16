與前妻爭機車所有權 反控員警不法求償13萬被駁回

薛姓男子積欠鄭姓男子5萬元，以其名下機車抵債，但因鄭另有債務問題，將機車登記在吳姓前妻名下，實際上仍由鄭占用，未料，鄭與吳女因未成年少女監護權涉訟，反遭前妻侵占機車，台南警方循線查扣機車，依法發還吳女，鄭認權益受損，向警方求償13萬元，一審被駁回，鄭不服上訴二審，法官認警方依法行事，並無故意或過失的不法情事，再次駁回上訴，可上訴。

鄭主張，製作警詢筆錄時，口頭告知警員，指稱機車是他所有，不得發還給吳女；2天後，他再度前往派出所，在扣押物品目錄表備考欄註記「不同意發還車主」等文字，經員警連繫吳女歸還該部機車，但遭吳女拒絕。

鄭指控，員警涉違法發還價值7萬元機車，權利受損外，他無車代步，支付乘坐計程車費6萬元。因此，他對警方提出國家賠償13萬元，經一審法官駁回後，不服上訴二審。

警方指出，吳女報案指訴其所有機車遭鄭侵占，經員警循線查獲鄭及扣留機車，經吳女請求發還機車，員警調取車籍資料核對確認車主身分無誤，依警察職權行使法第24條第1項規定，交由她保管該輛機車，並經吳女在贓物認領保管單簽名允諾「如有冒領情事願負法律責任」等情。警方強調，員警將機車交由吳女保管符合法定程序，並無侵害鄭權益的情事。

台南簡易庭指出，員警依法執行警察職務扣留機車，並交由車籍登記所有人吳女暫行保管，並無故意或過失的不法情事，且鄭未證明機車為他所有，鄭主張他是機車所有人，依國家賠償法的規定，訴請警方給付13萬元，為無理由，應予駁回。