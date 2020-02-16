快訊

直播／疫情指揮中心下午兩點召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

與前妻爭機車所有權 反控員警不法求償13萬被駁回

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南簡易庭指出，員警依法執行警察職務扣留機車，並交由車籍登記所有人吳女暫行保管，並無故意或過失的不法情事，駁回鄭上訴。

薛姓男子積欠鄭姓男子5萬元，以其名下機車抵債，但因鄭另有債務問題，將機車登記在吳姓前妻名下，實際上仍由鄭占用，未料，鄭與吳女因未成年少女監護權涉訟，反遭前妻侵占機車，台南警方循線查扣機車，依法發還吳女，鄭認權益受損，向警方求償13萬元，一審被駁回，鄭不服上訴二審，法官認警方依法行事，並無故意或過失的不法情事，再次駁回上訴，可上訴。

鄭主張，製作警詢筆錄時，口頭告知警員，指稱機車是他所有，不得發還給吳女；2天後，他再度前往派出所，在扣押物品目錄表備考欄註記「不同意發還車主」等文字，經員警連繫吳女歸還該部機車，但遭吳女拒絕。

鄭指控，員警涉違法發還價值7萬元機車，權利受損外，他無車代步，支付乘坐計程車費6萬元。因此，他對警方提出國家賠償13萬元，經一審法官駁回後，不服上訴二審。

警方指出，吳女報案指訴其所有機車遭鄭侵占，經員警循線查獲鄭及扣留機車，經吳女請求發還機車，員警調取車籍資料核對確認車主身分無誤，依警察職權行使法第24條第1項規定，交由她保管該輛機車，並經吳女在贓物認領保管單簽名允諾「如有冒領情事願負法律責任」等情。警方強調，員警將機車交由吳女保管符合法定程序，並無侵害鄭權益的情事。

台南簡易庭指出，員警依法執行警察職務扣留機車，並交由車籍登記所有人吳女暫行保管，並無故意或過失的不法情事，且鄭未證明機車為他所有，鄭主張他是機車所有人，依國家賠償法的規定，訴請警方給付13萬元，為無理由，應予駁回。

警察 車主 計程車
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

少女兩個月內遭養父性侵6次 痛不欲生向母哭訴揭惡行

少女為愛獻身大哥哥 還是無法修成正果

為了免費儲值遊戲點數 少年竟出賣「小菊花」

拿白卡須工作新規「逾越法律範圍」 川普上訴踢鐵板

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

居家檢疫、隔離趴趴走絕不寬貸 北市至今24人被開罰

新冠肺炎疫情持續延燒，不過全台各縣市都陸續出現有居家檢疫、居家隔離民眾四處趴趴走的案例，北市府近來公布失聯民眾姓名，強調...

未查證男友結婚了沒 年輕女懷孕生子相姦罪判刑

袁姓女子和公司已婚同事戴姓男子相姦生子，士林地方法院認為，袁女未查證戴男婚姻狀況，發生姦淫行為，導致戴妻結婚未滿1年，袁...

雙北兩男網傳疫情假訊息 遭刑事局送辦

刑事局今天表示，日前接獲中央流行疫情指揮中心陸續通報有網友在網路上張貼疫情假訊息案，迅速在12、14日於雙北市分別查獲陳...

菸蒂DNA查獲鐘表行竊嫌 慣竊辯「經過亂彈」判無罪

屏東縣新埤鄉一間鐘表行3年前失竊，由於案發現場拾獲的菸蒂驗出DNA為慣竊許姓男子，他起初辯稱沒去過，又改口剛好丟下菸蒂，...

與前妻爭機車所有權 反控員警不法求償13萬被駁回

薛姓男子積欠鄭姓男子5萬元，以其名下機車抵債，但因鄭另有債務問題，將機車登記在吳姓前妻名下，實際上仍由鄭占用，未料，鄭與...

疑夫外遇妻告夫兩度性侵 口說無憑法官判敗訴

新北市一名已婚婦人發現丈夫與女性友人一起外出泡湯，婚姻出現裂痕，又因商討女兒扶養權發生爭執，控告丈夫霸王硬上弓，以強勢手...

他四處一告再告 濫訴被罰6萬元

黃姓男子以科技公司關係人，起訴請求召開都市計畫會，早經法院以程序不合法等為由駁回，他卻不斷在各地法院提告，苗栗地方法院法...

男子不滿分手網路公布前女友個資 連她雙親也曝光

新北市施姓男子與前女友分手後，擅自將前女友的身分證字號、網路帳號、生日、戶籍及居住地址、學歷，甚至連前女友雙親姓名，全都...

調查局首度布局紐西蘭 林玉珍出掌國際處

調查局昨天公布一級主管異動名單，8名處長級官員調升，其中廉政處副處長林玉珍升任國際事務處長最受矚目。調查局駐港法務秘書蔡...

為大麻殺人分屍 以國主嫌判無期

加拿大籍男子顏柏萊因毒品買賣糾紛，前年八月遭同夥殺害、遺體被支解、棄置新店溪，兩天後經飼養的小狗引路，才被友人發現。新北地院昨依殺人、毀棄屍體和幫助傷害等罪分判三名外籍男子和一名本國男子六月到無期不等刑期。

海科館詐貸案 陳慶男判6年10月

慶富集團總裁陳慶男因獵雷艦詐貸案遭重判廿五年，他身兼負責人的慶陽海洋公司承包國立海科館興建營運案，也涉三度製作不實工程進度圖，向聯貸銀行詐貸來當內部資金運用，害案子無法完工。高雄地院認定詐得兩億三千九百卅萬元，昨天依銀行法詐欺取財等罪判陳六年十月徒刑，另罰慶陽兩千萬元。

熱門新聞

新北單親媽攜2子女旅館輕生 2童餵藥亡、母送醫　

台大、出國、副教授…都假的 兒裝學霸騙父母千萬元

不放棄！確認蔡英文論文真假 彭文正上訴但要先繳2萬6

新北女警酒駕！酒測值竟高達1.04 記大過追究相關責任

寒夜裡被棄養的7隻米克斯小狗 見證台灣人的善與惡

招魂擲筊48次都沒「應杯」 長官喊任務結束 才喚回殉職消防員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。