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疑夫外遇妻告夫兩度性侵 口說無憑法官判敗訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市已婚婦人疑夫外遇，告夫兩度強制性侵，卻因患焦慮症敗訴。示意圖／Ingimage

新北市一名已婚婦人發現丈夫與女性友人一起外出泡湯，婚姻出現裂痕，又因商討女兒扶養權發生爭執，控告丈夫霸王硬上弓，以強勢手段兩度對她強制性交。由於婦人曾因患焦慮症有就醫紀錄，加上婦人陳述案發時間並無第三人在場，並無其他積極證據可證明，新北地檢署日前處分不起訴。

不起訴指出，新北市已婚、育有一女的婦人，去年發現丈夫與女性友人一同外出泡湯，懷疑丈夫出軌，雙方為此發生多次爭吵，還為了女兒的扶養權發生爭執，雙方婚姻係迅速降至冰點。

「妳再叫啊！再叫就立刻給我滾出家門，以後再以看不到女兒了。」婦人指控丈夫於去年6月底及7月初，兩度以強暴脅迫方式對她強制性交兩次，還扯破她穿在身上的睡衣，婦人不甘心受辱，事隔一周後，帶著遭扯破的睡衣到警局報案提告。

警詢時雙方各據一詞，婦人丈夫否認對妻子有任何暴力行為，婦人也說，兩次案發時，因事發突然並無錄影錄音，也無第三人在場可當人證。

由於婦人去年曾因長期失眠就診，經醫師診斷患有焦慮症，新北檢方認為婦人所言及師提證據，都是片面之詞，且無相關積極的直接證據，日前處分不起訴。

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