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他四處一告再告 濫訴被罰6萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
黃姓男子在全國多處法院提起訴訟，苗栗地方法院法官認定他涉濫訴，最近裁定罰鍰6萬元，也是少見原告被裁罰例子。圖／本報資料照片

黃姓男子以科技公司關係人，起訴請求召開都市計畫會，早經法院以程序不合法等為由駁回，他卻不斷在各地法院提告，苗栗地方法院法官認定他涉濫訴，最近民事裁定罰鍰6萬元，如不服可提出抗告，並繳納抗告費1000元，這項裁定也是苗栗地院少見對原告罰款的例子。

法官調查，黃男未載明法律或契約依據，空言主張科技公司應召開都市計畫會，另聲請傳喚證人也未陳明待證事實及關聯性，又 都市計畫會所謂附近鄰居的定義、範圍、資格為何不明確，依一貫性審查，一望即知他所訴的事實，在法律上顯無理由。

黃男去年、今年在全國多處法院提起召開都市計畫會、居民自治會等訴訟，多達數十件，苗栗地院送達命補費裁定至黃男指定郵政信箱，郵局回覆黃男政信箱有大批訴訟文書，黃男有到郵局，但對於送達郵件拒不領取，顯見根本無意繳費進行實質訴訟，蓄意無端進行無益訴訟，意圖對被告造成生活困擾，及對法院造成負擔，明顯濫訴，浪費司法資源。

裁定書指出，民事訴訟法第249條規定，近來濫訴情形相當嚴重，不但對被告造成勞力、時間、費用的浪費，並造成其精神上痛苦，也增加法院的負擔，浪費司法資源，為有效遏止濫訴，有予以適當制裁之必要，2003年增訂罰鍰規定，法院得處原告6萬元以下之罰鍰。

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