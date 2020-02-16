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男子不滿分手網路公布前女友個資 連她雙親也曝光

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市施姓男子與前女友分手後，擅自將前女友的個資公布在可供不特定人士瀏覽的社群網站上，。示意圖／Ingimage

新北市施姓男子與前女友分手後，擅自將前女友的身分證字號、網路帳號、生日、戶籍及居住地址、學歷，甚至連前女友雙親姓名，全都公布在可供不特定人士瀏覽的社群網站上，前女友事後得知怒報案提告。新北地檢署日前將施男依違反個資法罪嫌起訴。

起訴指出，與前女友鬧分手還互打官司的施姓男子，利用從法院及地檢署送達結案書類上所得知前女友的個人資料，於今年8月21日在社群網站「感情版」的文章留言版上，故意散布前女友的身分證字號、網路帳號、生日、戶籍及居住地址、學經歷與工作地點，甚至連前女友雙親姓名，也全部曝光在留言版上。

施男前女友事後在網路上發現這些未經她同意的個人資料遭施男惡意散布，氣憤向新北市警方報案提告。新北地檢署日前將施男依違反個人資料法的非法利用個人資料罪起訴。

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