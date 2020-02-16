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調查局首度布局紐西蘭 林玉珍出掌國際處

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
調查局廉政處副處長林玉珍升任國際事務處長，調查局規畫首度在紐西蘭增設法務秘書，林玉珍上任後將執行這項重要外派任務。圖／調查局提供

調查局昨天公布一級主管異動名單，8名處長級官員調升，其中廉政處副處長林玉珍升任國際事務處長最受矚目。調查局駐港法務秘書蔡孟潔因港府不再續發工作簽證，去年被召回，調查局規畫首度在紐西蘭增設法務秘書，另計畫於越南胡志明市再加派一名法秘，林玉珍上任後將執行這2項重要外派任務。

調查局今年啟動「45專案」，調動45年次的8名處長到主任祕書室與研委會，原本國際事務處長遺缺，以曾派任華府、法國的洗錢防制處副處長段繼開呼聲最高，最後卻由無外派經驗的林玉珍出線，跌破眾人眼鏡。

林玉珍是調查班19期，台大法律系畢業，與現任副局長萬家佛是同學，林在調查局長期負責廉政肅貪案件督導，此次突然轉換隸屬情報區塊的國際處（主管海外情報），令不少人感到好奇。

知情人士說，林玉珍外語很強，大學聯考時英文近滿分，高層考量她當過台北處大安站主任、東機站主任，擅長人際溝通，拔擢出任國際處長。

去年香港「反送中」事件造成陸港台三方關係緊繃，導致調查局駐港官員蔡孟潔返台，調查局決定將駐港預算用來增設其他據點。

據了解，紐西蘭南島基督城兩座清真寺去年發生恐攻，調查局認為有必要派員駐紐西蘭掌握反恐、洗錢情資，核定增設紐西蘭法務祕書，這也將是調查局首派紐西蘭據點。

此外，調查局目前在越南河內有派駐1名法務秘書，由於越南的政經活動大都在胡志明市，調查局為因應南向政策，計畫於胡志明市再增設1名據點；不過礙於經費有限，未來可能會剔除歐洲荷蘭據點。

其他人事包括兩岸情勢研究處副處長劉文斌調升處長、台北市調處副處長孫承一調升保防處長、秘書室主任巫勝鴻調升諮詢業務處長、廉政處副處長許張傳調升總務處長、台北市調處副處長林中輝調升航業調查處長、高雄市調處副處長林志龍調升福建省調查處長。

經濟犯罪防制處長伍榮春調任洗錢防制處長、桃園市調處長汪仁成調任毒品防制處長、台中市調處長蔡新堯調任經濟犯罪防制處長、福建省調查處長余福明調台中市調處長。人令將在2月19日生效。

紐西蘭 胡志明市 越南
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