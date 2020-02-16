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鼎旺麻辣火鍋店 爆商標紛爭

聯合報 / 記者賴佩璇／台北報導
「鼎旺麻辣鍋」第二代為爭奪「鼎旺」商標權鬧上法院。圖為一店 。 記者賴佩璇／攝影

台北市知名麻辣火鍋店「鼎旺」林姓女創始人的曹姓外甥，二○一五年三月間以「鼎旺」向智慧財產局申請註冊商標獲准。林女的陳姓女兒得知，主張較他人先使用而提起異議，智慧局撤銷註冊，曹不服而提告，最高行政法院認為他是搶註，判敗訴確定。

林姓女創始人一九九二年在台北市四維路創立「鼎旺麻辣火鍋」，後來因店面太小搬到大安路，接著在附近開二店。林女的姊姊原在「鼎旺」服務，後來另成立「老鼎旺」，同樣賣麻辣火鍋。

「鼎旺麻辣鍋」第二代為爭奪「鼎旺」商標權鬧上法院。圖為二店 。 記者賴佩璇／攝影

曹姓男子以「鼎旺」申請註冊商標，陳姓女子認為母親的老店已使用「鼎旺」多年，竟被搶註，提起異議。智慧局審查後，處分撤銷註冊。

曹提行政爭訟，主張小阿姨開麻辣鍋小吃店，母親一九九六年出資一百五十萬元，雙方協議合夥經營「鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」，沒有搶註、仿襲。

智慧局表示，在商標申請註冊日前，陳女和母親已先使用於火鍋店，且服務領域高度類似。曹曾在鼎旺麻辣鍋工作，之後開設老鼎旺川味鍋物店，可認定因業務往來、同業競爭關係，申請日前即知異議商標存在。

法院指出，曹提出的證據無法讓合議庭相信他是「合夥人」，商標法採註冊主義，非使用主義，先使用而未註冊的商標，原則上不予保護，但為避免剽竊他人創用商標而搶註、防止不公平競爭，也賦予「先使用者」權利救濟機會。

法院認為，曹註冊的商標與陳女母親老店的商標，外觀、讀音完全相同，且兩者都是麻辣火鍋餐飲，而他又曾在「鼎旺」工作過，意圖仿襲而申請註冊，有商標法「不得註冊」情事，智慧局的行政處分合法。

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