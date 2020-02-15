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嗆罷韓「開車來撞」遭約談！里長5萬交保 韓粉激動相擁

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，遭橋頭地檢傳喚到案說明，命5萬元交保候傳。記者賴郁薇／翻攝自杏仁哥臉書

罷免高雄市韓國瑜二階連署持續進行，內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，叫囂驅趕之餘，直接威脅擺攤志工說要「我出3聲，沒有移開，我馬上開車來撞」。橋頭地檢署今天傳喚謝到案說明，訊畢認定他涉嫌違反選罷法、公然侮辱、恐嚇等罪，命5萬元交保候傳。

謝姓里長12日晚間疑在內門區中正路罷免連署地點槓上罷韓人士，恐嚇說「我出3聲，沒有移開，我馬上開車來撞」等言語，恫嚇在場罷免連署工作人員，另疑似有不詳人士故意駕車逼近連署地點，還鳴按喇叭，意圖妨害罷免案連署人及辦事人員推動罷免案。

橋頭地檢署介入了解後，認為謝姓里長行為可能涉及以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害他人連署罷免案，恐違反選舉罷免法第95條相關規定，甚至，其「開車衝撞」言論更恐觸犯恐嚇罪，全案初步擬朝這兩個方向偵辦中。

得知謝姓里長因嗆罷韓攤位遭傳喚後，引發不少韓粉自主到橋頭地檢署關心訊問進度，從韓國瑜競選高雄市長就一路相挺到現在的杏仁哥也到場直播「大家不要擔心，先冷靜」，也向綽號「石頭」的謝姓里長心理喊話，表示「石頭是大家的兄弟」。

事件爆發後，杏仁哥就曾發文「好樣的，石頭里長是我兄弟，綠媒因此做他的新聞要扭曲他，我認為他做的很對」，表態力挺，今天他再說，一定會等到石頭里長偵訊結束，「一定會等到他出來」，屆時將透過直播報告訊問情形，再看後續如何應變。

謝姓里長接受偵訊將近8小時，訊畢檢方命他5萬元交保候傳，且不得有騷擾被害人，或非法妨害他人行使公職人員選舉罷免法相關權利行為。橋頭地檢署也呼籲民眾保持和平理性，尊重他人政治理念，共同守護民主法治。

謝姓里長付完交保金、走出橋頭地檢署時，在場關心的大批韓粉一擁而上，鼓掌歡呼「石頭里長出來了」、「辛苦了」，還有人激動上前相而泣。

內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，遭橋頭地檢傳喚到案說明，命5萬元交保候傳。記者賴郁薇／翻攝自杏仁哥臉書
內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，遭橋頭地檢傳喚到案說明，命5萬元交保候傳。記者賴郁薇／翻攝自杏仁哥臉書
內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，遭橋頭地檢傳喚到案說明，命5萬元交保候傳。記者賴郁薇／翻攝自杏仁哥臉書
內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，遭橋頭地檢傳喚到案說明，命5萬元交保候傳。記者賴郁薇／翻攝自杏仁哥臉書

韓國瑜 罷韓 韓粉 高雄市
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