阻罷韓！「石頭里長」嗆聲遭約談 韓粉聚到地檢署關心

罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，內門區謝姓里長前天與紫竹寺罷韓攤起糾紛，叫囂驅趕之餘，直接威脅擺攤志工說要「開車衝撞」。橋頭地檢署接獲情資，主動介入偵辦，今天傳喚謝到案說明，初步擬朝違反選罷法、涉嫌恐嚇方向偵辦。

罷韓行動發起人之一尹立不滿連署行動遭阻，認為謝姓里長涉散播不實謠言，意圖聚眾脅迫來干擾、阻撓連署，行為已違反選罷法，盼司法保障基本公民權，今天上午赴高雄地檢署提告。對此，謝姓里長僅回應「沒空回應」，透露因此事要前往橋頭地檢署說明。

橋頭地檢署介入了解後，認為謝姓里長行為可能涉及以強暴、脅迫或其他非法方法，妨害他人連署罷免案，恐違反選舉罷免法第95條相關規定，甚至，其「開車衝撞」言論更恐觸犯恐嚇罪，全案初步擬朝這兩個方向偵辦中。

得知謝姓里長因嗆罷韓攤位遭傳喚後，引發不少韓粉自主到橋頭地檢署關心訊問進度，從韓國瑜競選高雄市長就一路相挺到現在的杏仁哥也到場直播「大家不要擔心，先冷靜」，也向綽號「石頭」的謝姓里長心理喊話，表示「石頭是大家的兄弟」。