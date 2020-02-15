假冒失主狂領高鐵遺失物 他拿走金戒指、高粱酒被抓包

吳姓男子因經濟狀況不好，異想天開假裝失主，多次到高鐵公司領回旅客遺失物，時間長達一年多，得手物品包括多瓶高粱酒、金戒指、菸品、手機等，事後高鐵公司察覺有異，報警處理，一審被依18個詐欺取財罪判刑1年6月徒刑，案件上訴，台灣高等法院改判他9月徒刑，得易科罰金定讞。

判決指出，吳（47歲）因缺錢花用，見高鐵在網站上有公告旅客遺失物，認為有機可乘，他從2016年10月至2018年2月向台中站、桃園站、左營站等站務員領取金戒指、高粱酒、電子菸等物。

檢警調查，吳食髓知味，看準高鐵乘客遺失物多為值錢物品，或是出、入國門帶的高價伴手禮，前年2月連續向各地高鐵站連續詐領8次，得手多瓶威士忌、高粱酒，以及手機、羽絨外套，甚至連睡袋也不放過。

高鐵公司事後發覺吳過於頻繁領遺失物，認為狀況異常向鐵路警察報案，吳也坦承犯行，加上高鐵公司遺失物清單、監視器畫面等，檢方偵結依18個詐欺取財罪嫌起訴。桃園地院一審判他1年6月徒刑。

高院認為，吳每次詐得的物品並非價格昂貴之物，且犯罪手段、態樣和動機類似，被害人均為高鐵公司，原審判1年6月徒刑過重，審酌他正值壯年，及犯罪等情狀，改判9月徒刑，得易科罰金，全案定讞。

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