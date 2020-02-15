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慶富兩手法詐2億海科館貸款 工程進度大膽灌水3倍

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
慶富集團總裁陳慶男遭認定海科館興建營運案，詐貸2億3930萬，高雄地院今天依違反銀行法等罪判6年10月徒刑。圖／本報資料照

慶富集團旗下慶陽海洋公司遭指控涉承包國立海科館興建營運案向5間聯貸銀行詐貸，高雄地院審理查出，慶陽利用與集團另間公司簽下不合於一般交易條件的合約，再3次製作不實工程進度圖，來讓銀行核撥更多貸款，其中2015年6月總進度僅8.36%，竟灌水報27.6％、同年11月實際10.53％卻報36.17％，成功詐得2億3930萬。

合議庭痛批，慶富詐貸作為集團旗下關係企業資金調度，除導致銀行損失，海科館興建營運移轉案更無法順利完工。

合議庭指出，慶富集團總裁陳慶男身兼慶陽海洋負責人，辦理國立海洋科技博物館興建營運移轉案（OT＋BOT），2013年10月30日與土地銀行、高雄銀行、全國農業金庫、合作金庫及新光銀行簽約總額9億5000萬聯合授信合約，其中「乙項授信額度」7億5000萬是供慶陽海洋支應BOT興建工程款融資所需。

不料陳慶男為把乙項授信款項挪作集團內部資金調度，2015年7月慶陽與旗下另間豐國造船公司簽定4億3330萬的新建維生系統工程合約、機電工程合約，約定簽約後就須支付6成或3成工程款，不合一般營業常規交易條件。

陳慶男另指示公司負責海科館專案的梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，梁交由建築師事務所郭姓協理，先後製作2015年6月份總工程進度27.6％（實際工程進度僅8.36％）、11月份進度36.17％（實際僅10.53％）、2016年10月總進度45.11％（實際僅23.25％），再請許姓、夏姓及彭姓建築師出具證明書，來申請核貸。

合議庭認定，此3次成功獲銀行動撥2億元、7200萬、6600萬，其中以實際工程進度計算，扣除可核撥的金額，慶陽詐得2億3930萬。

此案包括陳慶男等6名被告全否認犯行，除郭姓協理事證不足獲無罪，其他全依共犯銀行法詐欺取財罪、刑法詐欺取財罪及業務登載不實文書罪，今天判陳慶男6年10月徒刑、梁姓專案工程師5年半，許姓建築師1年9月、夏姓建築師2年、彭姓建築師2年。慶陽公司另判罰金2000萬元。

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