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女子哭訴15歲遭性侵 檢警追出13年前嫌犯判4年10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院合議庭認陳成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

台南1名女子2年多前因在安平區夜店酒醉，遭吳姓現役軍人乘機性交，清醒後發覺遭侵害，哭訴13年前年僅15歲的她曾遭陳姓男子性侵的悲慘往事，吳被判4年，上訴最高法院駁回外，經社工輔導，她也決定對陳提告，陳否認性侵，但未通過測謊，且女方對其住處特色及房內有信樂團專輯等情節指證歷歷，台南地院認陳成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳於2005年間，在台南市麻豆區一網咖結識當時年僅15歲的少女，並曾數次邀約她一同前往友人住處餐敘及飲酒。同年6、7月間，陳載少女至黃姓友人住處，與眾友人飲酒，席間少女因不勝酒力而在該處跌倒而碰傷頭部。

陳即以載她返家為由，以機車將她載到其麻豆區住處房間內，不顧她一再表示「我不要」及反抗掙扎，壓制少女，強行脫下其褲子後性侵得逞，隨後將她載回住處附近巷口，不顧哭泣的少女哀求即揚長而去。

她因年幼、家庭、學業及生長環境等因素而隱忍壓抑，直至2017年11月間，因在夜店酒醉，遭不認識的吳姓現役軍人乘機性交後，她清醒後，發覺遭受侵害，痛苦萬分，回想起2005年間遭性侵一事，當場告知吳。經社工輔導後，她才於2018年7月報警處理。

陳不否認當年與女子在網啡結識，並曾帶她到友人及自己住處飲酒，住處也有信樂團專輯，以及跌倒碰傷頭部，他以機車載她離開等事實。但陳否認強制性交，辯稱若真有性交，為何她從未提及也未報案。

辯護人也說，告訴人所指訴案發時間，迄今已長達14年之久，且罹有憂鬱症、焦慮症等症狀，她所指訴並非事實。

合議庭審酌，女子不論就案發當日所發生特定事件、 陳住處特色及房裡有信樂團等情節，均證稱綦詳而無歧異，並說明自己當時以為與陳交往中，突然遭粗暴對待，使自己的第一次性經驗都是慘痛回憶而始終印鮮明。

且經測謊，陳對「你有沒有與女子性交」，回答「沒有」，呈不實反應，反觀女子則無不實反應。

合議庭審酌，陳見女方年紀尚輕、單純可欺，明知她年僅15歲社會經驗不足，利用她酒醉而載往其住處，為滿足自身慾望，不顧她已有明確表示不願與其發生性行為，對她強制性交，無視她身體、心理及人格的健全發展。

女方因年幼、家庭及生長環境等因素求助無門而選擇隱忍多年，使其長期惡夢、睡眠品質不佳、憂鬱、焦慮，也無法和異性正常交往，不斷在痛苦中掙扎，陳所為顯對她身心發展造成重大戕害。因此，台南地院認陳成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年10月，可上訴。

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