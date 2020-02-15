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公司淪水房障眼法！金流上看10億人民幣 檢聲押4嫌獲准

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
台中市西屯、北屯查獲洗錢水房以資訊、貿易公司做為障眼法，橋頭地檢署聲押4名主嫌獲准。記者賴郁薇／攝影

台中市西屯、北屯查獲洗錢水房以資訊、貿易公司做為障眼法，掩護暗藏的不法博弈匯兌洗錢，短短3個月，洗錢金額就高達10億元人民幣。高雄市檢警調嚴密蒐證，日前北上、兵分二路搜索水房據點，扣獲大筆新台幣現鈔、存摺及U盾，拘提涉案人等14人到案，訊後認定林男等4人涉洗錢、賭博不等罪嫌，昨晚向橋頭地院聲押禁見獲准。

據了解，39歲林姓男子經營的資訊公司，吸收以人民幣為主的博弈網站客戶，協助將賭客賭金存入U盾帳戶，從中賺取手續費，再與另家自稱大陸貿易公司在台業務處合作，將U盾帳戶內的人民幣匯兌成等額新台幣，最後匯兌或現金提領給台灣客戶。

檢警調查，該洗錢匯兌集團經手獲利金額，每月上看百萬人民幣。

橋頭地檢署指揮高雄警調組成專案小組在12日北上，持票搜索分別隱身在台中西屯某商辦的資訊公司、北屯某民宅的貿易公司業務處，犯嫌等人正在操作電腦等作業，無從辯解。

警方當場查扣U盾396個、電腦主機27台、銀聯卡155張、手機127支、存摺53本、新台幣40萬9600元現鈔，及主嫌擁有的BMW、瑪莎拉蒂名貴轎車，並拘提資訊公司39歲林姓負責人、26歲李姓業務男主管、36歲洪姓人事女主管、大陸貿易在台業務處27歲林姓業務經理、及其餘涉案人等共14人到案。

檢方漏夜訊問，認定林、李、洪、林角色不單純，涉嫌違反洗錢防制法，另涉賭博、銀行法不等罪嫌，罪嫌重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，昨晚向橋頭地院聲押禁見獲准；命其餘涉案人3萬至5萬元不等金額交保或請回。

專案小組懷疑博弈網站經營者在台活動，後續將向上、向下擴大追查金流及共犯。

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