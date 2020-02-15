不放棄！確認蔡英文論文真假 彭文正上訴但要先繳2萬6

蔡英文總統博士論文自大選前開始引發爭議，媒體人彭文正多次質疑蔡英文學位的真實性，提民事訴訟，確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在，一審上月15日判彭文正敗訴；他不服提上訴，但未繳裁判費，台北地方法院裁定補繳2萬6002元裁判費，逾期未補即裁定駁回上訴，並具狀補正上訴理由。

彭文正提告主張，倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館員查詢發現，均未收藏蔡英文的論文，電子檢索系統也沒有論文典藏紀錄，台灣至今也沒有論文存在。而LSE婦女圖書閱覽室所展示的論文，是去年6月28日才影印或掃描後電子傳真補送的「論文集影印本」，外觀與1984年畢業生博士論文不同。

另外，蔡英文的論文題目頁、版權聲明頁竟是最新繕打而非舊文影印，年度則為1983年也非1984年，因此彭文正認為此非1984年審查合格的論文，認為蔡英文的博士論文不存在，也就是蔡英文未合格地提交博士論文，並無取得博士學位。

法院認為，彭文正提告主張雖是「確認論文不存在」，但在起訴狀內也同時請求確認蔡英文是否取得博士學位，並非請求確認法律關係，與民事訴訟法規定不符，予以駁回。

彭文正不服堅持提上訴，但台北地方法院未收到裁判費，日前裁定彭文正應在裁定送達後5日內補繳2萬6002元裁判費，否則逾期即裁定駁回上訴。