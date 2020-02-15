沒經老婆同意帶女兒到大陸住 他被判有罪還要賠30萬

鄭姓男子被控沒有經過妻子同意，二度擅自將3歲女兒帶到大陸居住，時間長達7個多月，讓妻子無法探視女兒，他被依準略誘罪判刑10月，緩刑3年確定；民事部分，妻子認為侵權遭受侵害，提告求償80萬元，但鄭反控妻子不關愛女兒，台北地方法院判鄭應賠償妻子30萬元，可上訴。

判決指出，鄭和妻子結婚多年，鄭因工作常在大陸居住，妻子也曾同意讓鄭或鄭的母親帶女兒到大陸；但鄭和妻子分居後，談妥女兒平日由鄭、鄭母照顧，假日由妻子照顧，妻子也不再同意鄭把女兒帶到大陸。

未料，鄭前年4月底不顧妻子反對，擅自把女兒帶到大陸，直到11月中旬才帶回台灣；同年12月中由鄭母二度將女兒帶往大陸，隔年1月帶回台灣，期間妻子多次要求鄭把小孩帶回來卻遭置之不理，妻子憤而提告。

刑事部分，台北地方法院依準略誘罪判鄭10月徒刑，緩刑3年；民事部分，妻子主張，鄭把女兒帶往大陸期間分別長達半年、1個月，她無法和女兒會面，有時更無法透過通訊軟體聯繫，造成她精神上極大痛苦，且認為她的親權受到侵害，要求鄭賠償80萬元。

鄭抗辯，他將女兒帶到大陸之後，妻子才表示不同意，且妻子對女兒毫不關愛，並沒有因為女兒被帶往大陸而有損害，認為妻子請求無理由。但法官根據卷證資料等，不採信鄭的說詞。

判決指出，妻子對於維繫和女兒的親情甚為重視，也對會面方式、時間和頻率錙銖必較，若妻子對女兒不關愛，何必大費周章四處求助，認為鄭指控妻子不關心女兒，至為荒謬，並認為妻子親權確實遭受侵害，審酌雙方資歷後判鄭應賠償妻子30萬元。