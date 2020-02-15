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繁殖幼貓賣錢遭拒 精障男險砍死母親判9年

聯合報 / 記者陳俊智/新北即時報導
新北市一名患有精神疾病的詹姓男子，因為沒有工作，向母親提議繁殖幼貓賣錢又被拒絕，心生不滿之下，去年1月竟持菜刀刺傷母親脖子，所幸菜刀被即時奪下，未釀更嚴重的悲劇（示意圖與事件無關）。記者陳俊智／攝影

新北市一名詹姓男子因為沒有工作，向母親提議繁殖幼貓賣錢又被拒絕，心生不滿之下，去年1月竟持菜刀刺傷母親脖子，所幸菜刀被即時奪下，未釀更嚴重的悲劇；新北地院審理此案，發現詹男曾類似案件，構成累犯，今依殺害直系血親尊親屬未遂罪判他9年刑期，且執行完畢後須入相當處所監護5年。

判決指出，詹男（35歲，在押）受精神疾病影響，辨識行為能力不足，所以長期對母親懷有怨恨。去年1月，他提議繁殖幼貓賺錢遭拒後，開始批評母親和其他家人，因此與母親發生口角，進而發生菜刀攻擊事件。

詹男當時持刀朝母親脖子揮去，在母親脖子留下長5公分、深3公分的傷口，後來又想砍第2刀，所幸其母奮力反抗，奪下菜刀並向鄰居求救，事情才未繼續惡化。

審理時，詹男坦承犯行，但辯稱是母親找藉口要將他趕出家門，還罵他叔叔沒用，擔心母親會用更多手段達成目的，才會先拿刀砍母親。

法院調查，詹男犯本案前已因殺人未遂罪入監服刑10年，前年7月底甫出獄，卻在半年內再犯，因此依法加重其刑。不過，考量其長期受精神疾病影響，情緒控制能力不佳，犯本案也是疾病影響所致，所以再依刑法第19條規定減刑，最後判刑9年並令其執行完畢後受監護5年，以避免其疾病而對其個人、家庭及社會造成難以預期的危害。

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