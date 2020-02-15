罷免韓國瑜連署遭阻撓 尹立對這2件怒告違反選罷法

罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署持續進行，「Wecare高雄」發起人尹立今上午由律師陪同到高雄地檢署按鈴，控告內門區謝姓里長、「台南電池」丁姓負責人涉散播不實謠言、意圖聚眾脅迫，來干擾、阻撓連署，已違反選罷法，盼司法保障基本公民權。

內門區謝姓里長表示，他因內門紫竹寺的罷韓擺攤糾紛，要前往橋頭檢署說明，針對尹立提告「目前沒空回應」；台南電池則透過臉書粉絲頁回覆「公道自在人心，人間自有正義長存！」

尹立說，前天罷韓連署在內門區紫竹寺擺攤，有些位置狀況，不料內門的謝姓里長叫囂、驅趕，再來直接威脅恫嚇擺攤的志工要「開車衝撞」，都有影片為證。

另外，尹立也出示照片指「台南電池」在多間分店門口掛紅布條，包括寫「罷韓純粹政治鬥爭，規避涉貪追查」等，影射曾任高雄市政府文化局長的他百發百中拿到19標案、質疑公信力；尹立痛批，此舉大量用不實資訊抹黑罷免推動者，是企圖干預罷免進行。

律師孫少輔表示，內門里長、台南電池案一般情下可能構成強暴脅迫罪、強制罪、恐嚇罪、誹謗罪等，但由於受害人為罷免連署人、辦事人員，甚至包括提議人之一尹立，可適用選罷法，刑度將提高。