調查局一級主管人事異動 11新處長上榜
法務部調查局今天公布一級主管人事名單，總計22人職務異動，其中包括新任台中市調查處處長余福明等11名新任處長，現任國際事務處處長邸志達等8名處長，調任研究委員。
新任處長11人包括洗錢防制處伍榮春、毒品防制處汪仁成、經濟犯罪防制處蔡新堯、台中市調查處余福明、兩岸情勢研析處劉文斌、國際事務處林玉珍、保防處孫承一、諮詢業務處巫勝鴻、總務處許張傳、航業調查處林中輝、福建省調查處林志龍。
此外，現任毒品防制處長單培祥、國際事務處長邸志達、兩岸情勢研析處長許為翔、洗錢防制處長李宏錦、保防處長王北齊、諮詢業務處長夏紹達、總務處長陳國清、航業調查處長彭家慶等8人，調任研究委員。
現任主任秘書室研究委員簡安祿調任為研究委員會主任委員，秘書室專門委員王忠彥調任秘書室主任，國際事務處副處長周紹南調任研究委員會專門委員。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言