調查局一級主管人事異動 11新處長上榜

打擊犯罪固然重要，但其手段必須合於法治。員警舉起偵查犯罪的大旗行犯罪之實，與舉起言論自由大旗製造假消息、惡意攻訐又有何異？我們誠摯呼籲，警政署應正視此次因績效而衍生的違法亂紀事件。

2020-02-15 10:20